Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan hızlı tren mesajı: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

"SAMSUN'UN ULAŞIM AĞINI ULAŞIMIN TÜM MODLARIYLA BİRLİKTE GELİŞTİRİYORUZ"

Samsun'da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmadıklarını da söyleyen Uraloğlu, "Samsun'un ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştiriyoruz. Demiryolu projeleriyle de Samsun'un ulaşım ağını güçlendiriyoruz. İlimizden geçen demiryolu hattının tamamını yeniledik. Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas hattının tüm altyapısı ve üstyapısını yenileyerek sinyalli hale getirdik. Gelemen'de 258 bin metrekare alana sahip lojistik merkezi hizmete alarak lojistik sektörüne 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturduk." dedi.

Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Ayrıca, Gelemen Lojistik Köyü ile Tekkeköy Lojistik Köyü arasındaki yaklaşık 7 km'lik İltisak Hattı çalışmalarını da tamamlayarak iki lojistik merkezimizi entegre ettiklerini belirten Uraloğlu, "Yine, Havza OSB'yi demiryolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 km uzunluğundaki iltisak hattı yapım çalışmalarımıza da başladık. Tamamlandığında Samsun'u da hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale -Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 km'lik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının yapım çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu projenin Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçtiğini de belirten Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirmesine katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesinin de gündemlerinde olduğunu dile getirerek "Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız." dedi.

SAMSUN'A RAYLI SİSTEM HATTI MÜJDESİ

Uraloğlu ayrıca, Samsun'un şehir içi trafiğine yeni bir soluk katacak Samsun Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattının yapım ihalesini de bu ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"13,3 km uzunluğundaki hattımız 16 istasyondan oluşacak ve şehrimizin yoğun nüfuslu İlkadım ve Canik ilçeleriyle birlikte Kamu Kampüsü bölgesine de hizmet sunacaktır. Mevcut Samsun şehir içi tramvay hattında kullanılmak üzere, bakanlığımızın koordinasyonundaki 10 adet yeni tramvay aracının teslimatına da inşallah başlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."