Demiryollarında yerli ve milli sinyalizasyon atağı: Sinyalli hat oranı yüzde 61’e yükseldi
Bakan Uraloğlu, 23 yılda sinyalli hat uzunluğunu 8 bin 419 kilometreye çıkardıklarını duyurdu. Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattının yerli sistemle tamamlanmasıyla sinyalli hat oranı yüzde 61’e ulaştı. Türk mühendislerin geliştirdiği milli sistemler demiryolunda güvenlik ve verimliliği artırıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 yılda sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik" dedi.
Başkan Erdoğan'ın önderliğinde hizmete açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemi projesini de resmi olarak hizmete alacak.
Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağı bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var."
23 Yılda Sinyalli Hat Uzunluğu 2 Bin 505 Kilometreden 8 Bin 419 Kilometreye Çıktı
23 yılda sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıktığını belirten Uraloğlu,"Yerli ve milli sinyalizasyon sistemi ile Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik."ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, halen Karaman-Ulukışla, Afyonkarahisar-Karakuyu, Karakuyu - Bozanönü- Isparta- Burdur, Malatya-Elazığ ve Alayunt-Afyonkarahisar hatlarında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Uraloğlu ayrıca, yapım çalışmaları devam eden yaklaşık 4 bin kilometrelik hızlı tren hatlarının ise ETCS sinyalizasyon sistemleri ile donatıldığını söyledi.
"800 Kilometrelik Hattın 409 Kilometresi Yerli ve Milli Sistemlerle Donatılıyor"
Bakan Uraloğlu, "Bugün itibarıyla demiryollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Yani projelerimizin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'ni kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Güvenlik ve Verimlilikte Stratejik Kazanım
Sinyalizasyonun yalnızca emniyet sağlamakla kalmadığını belirten Uraloğlu, aynı zamanda kapasiteyi artırarak daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine, hızların yükselmesine ve taşıma verimliliğinin artmasına imkân tanıdığını ifade etti.
Bakan Uraloğlu,"Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demiryolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor."dedi.
"Sinyalizasyon Sistemlerimiz Sayesinde Daha Az Kaynakla Daha Fazla Taşıma Kapasitesine Ulaşıyoruz"
Bakan Uraloğlu, sinyalizasyonun çevre dostu ulaşımın güçlendirilmesine ve enerji dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:
"Demiryollarını Türkiye'nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye'yi demiryolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak."