Fatura var su yok! CHP’li ABB’nin sorumsuzluğu vatandaşı isyan ettirdi
Sincan Yenikent Mahallesi’nde günlerdir süren ve son 4 gündür tamamen kesintiye dönüşen su sorunu, mahalle sakinlerini isyan noktasına getirdi. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hâle geldiklerini belirten vatandaşlar, “4 gündür su yok” diyerek tepkilerini dile getirirken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaşanan krize kayıtsız kaldığını ve halktan koptuğunu savundu.
Ankara'nın Sincan ilçesinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşları isyan noktasına getirdi. Yenikent Mahallesi'nde yaşanan uzun süreli kesintiler nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan mahalle sakinleri, yetkililerin sessiz kaldığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Son haftalarda sık sık yaşanan ve son günlerde tamamen kesintiye dönüşen su sorunu, Yenikent'te yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Günlerdir musluklarından su akmadığını ifade eden vatandaşlar, hem bilgilendirme yapılmadığını hem de çözüm üretilmediğini dile getirdi. Suya erişemeyen birçok kişi, bidonlarla çevre mahallelerdeki çeşmelere gitmek zorunda kalırken, yaşanan mağduriyet tepkileri beraberinde getirdi.
4 GÜNDÜR SU VERİLMİYOR
Yaklaşık 11 yıldır Yenikent'te yaşayan Ahmet Aslan, kesintilerin artık tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirterek,
"Bu son 2 aydır sularımızda ciddi anlamda sıkıntı var. Basınç verilmiyor. Bununla birlikte çok ciddi kesintiler var. Cuma gününden belli suyumuz yok. Arıyoruz muhatap bulamıyoruz. Çağrı merkezleri kapalı. Biz burada yaşayanlar olarak belli bir yaşta insanlarız. Halkla ilgilenin. Faturalarımızı 2 gün geç yatırdığımızda mesaj gönderiyorlar. Şimdi suyumuz 4 gündür verilmiyor, muhatap bulamıyoruz. Bizlerle ilgilenen yok. Acil bir şekilde sorunu çözmek için ilgililerin ilgilenmesi gerekiyor. Bu ne kadar sürecek? Ne zaman gelecek? Hiçbir bilgi sahibi değiliz. Ne yapacağız biz? Hayatımızı idam ettirmek için suya ihtiyacımız var. Önce dediler ki rutin bir kesik olacak. Daha sonra Çamlıdere'den gelen bir pompada bir arıza varmış, daha sonra söylüyorlar bunu. Onunla ilgiliymiş. Peki sırf burayla mı ilgili? Fatih'de, Sincan'da akıyor, hatta ve hatta Yenikent'te benim kızım 300 metre aşağıda oturuyor. Çok da az olsa akıyor. Burayı özellikle cezalandırmak mıdır, nedir, ne söyleyeyim artık? İlgilenen yok" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
BELEDİYE HALKTAN KOPUK
Aslan, suyu parayla aldıklarını ve emekli olduklarını hatırlatarak, CHP'li Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin sorumsuzluğunu sert sözlerle eleştirdi.
"Biz burada belli bir gelir seviyesi olan insanlarız. Ne zamana kadar karşılayacağız biz bunu? İnanın şimdi komşumdan rica ettim. Eğer bulabilirsek 50-60 kilometre uzaklıkta hayrata gideceğiz. Bidon toparladık ama kaç gün gidecek bu? Bunu kaç gün yapacağız, biz genç değiliz ki. Çoluğu çocuğu olanlar var burada. Büyükşehir'in bu sorunu çözeceğine inancımız kalmadı. Çünkü halktan kopuk hareket ediyorlar. Eğer arıza varsa Hıdırlıktepe'ye 2 trilyon 200 milyona kule dikeceklerine pompalarının arızalarını yaptırsalardı. Atıl orada duruyor, bu halkın sorunlarını çözün öncelikle. Bizim bu su ihtiyacımızın bir an evvel çözülmesini talep ediyoruz" dedi.
Yenikent'e 6 ay önce taşındığını söyleyen Gökhan Arslan ise kesintilerin günlük hayatı çekilmez hâle getirdiğini belirterek,
"Son 4 gündür bayağı sıkıntı yapmaya başladı. Çünkü sular sürekli kesiliyor. Gelip gittiği oluyor ama çok az geldiği için hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Bize faydası yok. Mesajları takip ediyoruz ya da sosyal medyadan bakıyoruz. Saat 11.00'de gelecek diyorlar, gece 3.00'e kayıyor. Bu sefer hani gece uyanıp nöbet tutar gibi banyo mu edeceğim? Çamaşırları mı, bulaşıkları mı yıkayacağım diye bekliyor insan. Su çok az geldiği için hiçbir şeyi de yapamıyoruz. İhtiyaçlarımıza gidilemiyoruz. Takdir edersiniz ki taşıma suyuyla da değirmen dönmüyor. Marketten al, şuradan al, buradan al. Sonuçta bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Mesajlarda ya da aradığımızda söyledikleri işte ya boru hattında sıkıntı var diyorlar. Tamirat, tadilat diyorlar ya da basıncı düşük diyorlar. Yeni taşındık, yuvamız oldu diye sevindik ama bu sefer de sıkıntılar bitmiyor" şeklinde konuştu.
BELEDİYE MİLLETİ MAĞDUR ETMESİN
Su ihtiyacını karşılamak için bidonlarla çeşme başında bekleyen vatandaşlar da tepkilerini dile getirdi. Kesiktaş'taki bir çeşmeden su almaya gelen Sultan Kayabaşı,
"Buranın bahçeleri bu suyu alıyorlar. 1 ay önce geldim gürül gürül akıyordu. Bu halk böyle mağdur oluyor. Geliyoruz saatlerce burada soğukta bekliyoruz. Bir belediyenin el atmasını isterim yani. Bu suya bir bakmasını isterim. Gelemeyen işte çeşmeden kullanıyor, hep içme suyu alıyor ama biz geliyoruz. Böyle saatlerce bekliyoruz işte. Belediye başkanımız buna bir el koysun. Burada bir milleti mağdur etmesin"
ifadelerini kullandı.
Bidonlarla su taşıyan bir diğer vatandaş Duran Aydoğdu ise yaşanan mağduriyetin günlerdir sürdüğünü belirterek, "Cuma gününden beri suyumuz yok. Çok sıkıntıdayız. 15-20 bidon götürüyoruz. Yemek yapıyoruz, içmeye kullanıyoruz, abdest almaya kullanıyoruz. Sıkıntımız böyle. 15-20 bidonumuz var, bittiğinde yine geliyoruz. Tadilat varmış, ondan kesikmiş. Kurtboğazı'ndan şebeke gelecekmiş. Buraya 2 gün daha su gelmeyecek diyorlar." dedi.
Yenikent'te yaşayan vatandaşlar, kesintilerin gerekçesi ne olursa olsun, haftalardır süren bu belirsizliğin kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkililerden kalıcı ve acil çözüm talep etti.