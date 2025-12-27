PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın en soğuk köyü! Eksi 71’de insanlar evlerinde sauna kabinine sığınıyor

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte dünyanın birçok noktasında soğuk hava dalgaları yaşamı zorlaştırıyor. Ancak öyle bir yer var ki burada kış, günlük hayatı neredeyse tamamen durma noktasına getiriyor. Nefes alırken bile havanın buz tuttuğu bu köyde, dışarı atılan her adım hayati risk taşıyor. Termometrelerin -71 dereceyi gösterdiği bu sıra dışı yer, dünyanın en soğuk köyü olarak biliniyor. İşte o bölge!

Hava sıcaklıkları düşerken bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor, bazı yerlerde ise dondurucu soğuk kendini hissettirmeye başlıyor. Dünyanın bir köşesinde soğuk, sıradan bir mevsim olmaktan çıkıp adeta bir yaşam mücadelesine dönüşüyor. The Guardian haberine göre zamanın bile yavaşladığı hissi veren bu köyde, nefes almak bile dikkat gerektiriyor. Peki -71 dereceyi gören ve kışın hayatı durma noktasına getiren bu köy nerede?

DÜNYANIN EN SOĞUK KÖYÜ

🔹Sibirya'nın kuzeydoğusunda yer alan Oymyakon, yıl boyunca yerleşimin sürdüğü en soğuk nokta olarak kabul ediliyor.

🔹Rusya'ya bağlı Saha Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan köy, İndigirka Nehri'nin sol yakasında, "Soğuk Kutbu" olarak adlandırılan bölgede konumlanıyor.

🔹Oymyakon, Khara-Tumul, Bereg-Yurdya, Tomtor, Yuchyugey ve adını yakınındaki havaalanından alan Aeroport gibi çevredeki kırsal yerleşimlerle bağlantı halinde bulunuyor.

🔹Oymyakon Platosu üzerinde kurulu olan bu sıra dışı köyde yaklaşık 2 bin kişi, dondurucu soğuklara rağmen yaşamını sürdürüyor.

🔹İki adam, -60°C'lik ortam sıcaklığında suyun donmadan önce eve su taşımak için acele ediyor.

🔹Yerel tarihçi Tamara Vassilieva'nın konukevine kurulan taşınabilir bir sauna kabininde bir adam kitap okuyor.

DONDURUCU İKLİM ZORLU YAŞAM

🔹Ekim ayının başından itibaren Saha Cumhuriyeti'nin tamamında olduğu gibi Oymyakon'da da yüksek basınç etkisini göstermeye başlıyor.

🔹Bu süreçte bölgede güçlü bir antisiklon oluşuyor, kutup gecesiyle birlikte güneş haftalarca görünmez hale geliyor. Altı tamamen donmuş toprakla kaplı olan yüzey, bu dönemde hızla ısı kaybediyor. Avrupa'nın iklim dengeleri açısından da önemli kabul edilen Oymyakon, bu nedenle meteoroloji uzmanları tarafından sürekli olarak izleniyor.

SOĞUKTA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

🔹63 yaşındaki çiftçi Evdakia, kış aylarında sıcaklığın -10 ila -15 derece arasında seyrettiği, yeterince yalıtılmamış bir ahırda Yakut ineklerini besliyor.

🔹Oymyakon'un özel bir jeoklimatik statüsü bulunmadığından, bölgedeki üreticiler çiftliklerini geliştirmek için devlet desteği alamıyor.

🔹Toplam 47 ineğe sahip olan Evdakia, Sovyet döneminde Simmental ırkıyla melezlenen yerli Yakut sığırlarını yeniden saflaştırmaya çalışıyor.

DONMUŞ TOPRAKLARDA GEÇİM

🔹Bölge halkı, dünyanın en sert iklimlerinden birinde yaşamını sürdürmek zorunda. Sürekli donmuş toprak üzerinde yaşayan insanlar geçimlerini ağırlıklı olarak sığır, at ve ren geyiği yetiştiriciliğiyle sağlıyor.

🔹Bunun yanı sıra avcılık, balıkçılık, yabani ürün toplayıcılığı ve ağaç kesimi de günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

SOĞUĞA MEYDAN OKUYANLAR

🔹75 yaşındaki Galia ise Oymyakon'un en dikkat çeken sakinlerinden biri. Spor yapmayı seven Galia, her yıl Oymyakon ile Tomtor arasındaki 35 kilometrelik zorlu koşuya katılıyor.

🔹Evi merkezi ısıtma sistemine bağlı olmadığı için kışın odun sobasıyla ısınıyor ve evin zeminleri çoğu zaman buz gibi oluyor. Kendini dondurucu soğuktan korumak için ren geyiği bacak derisinden yapılan geleneksel kamus botlarını tercih ediyor.

🔹Oymyakon, Bereg-Yurdya ve Khara-Tumul'daki 305 hanenin 120'den fazlası ısınmak için odun kullanıyor; her hane yılda 100 metreküpten fazla karaçam yakıyor. Bölge sakinleri, yoğun ağaç kesiminin iklimi daha rüzgarlı ve görece daha ılıman hale getirdiğini dile getiriyor.

ZORUNLU YERLEŞİM TARİHİ

🔹Geçmişte Even halkı bu topraklarda ren geyiği yetiştiriciliği yaparak göçebe bir yaşam sürüyordu. Ancak Sovyet döneminde yetkililer, denetlenmesi güç bir topluluk olarak gördükleri Evenleri bu yaşam biçiminden vazgeçmeye zorladı.

🔹1930'lu yıllarda alınan kararlarla bölge kalıcı yerleşime açıldı ve büyükbaş hayvancılığa dayalı çiftlikler kuruldu. Bu süreç, Oymyakon'un bugünkü yerleşim yapısının temelini oluşturdu.

KIŞ AYLARINDA ARAÇLAR ASLA KAPATILMIYOR

🔹Kış aylarında dışarıda bırakılan araçlar kesinlikle durdurulmuyor çünkü motor kapatıldığında anında donma riski oluşuyor.

🔹Motorlar saatlerce çalışır halde kalsa bile tekerlekler zamanla kilitleniyor ve bazı kamyonlar, ancak yaz mevsimi geldiğinde yeniden hareket edebiliyor.

ALTYAPI EKSİKLİĞİ SOĞUĞU DAHA DA SERTLEŞTİRİYOR

🔹Birçok evde sınırlı da olsa merkezi ısıtma sistemi bulunmasına karşın, konutların büyük bölümünde iç mekanlarda tuvalet ve su tesisatı yer almıyor.

🔹Oymyakon sakinleri ise Saha yönetiminden, bölgeye özel bir jeoklimatik statü tanınmasını ve bu sayede günlük yaşamı kolaylaştıracak altyapı projeleri ile hayvancılığa yönelik yatırımlar için maddi destek sağlanmasını bekliyor.

(Kaynak: The Guardian)