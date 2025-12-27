Dünyanın en soğuk köyü! Eksi 71’de insanlar evlerinde sauna kabinine sığınıyor
Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte dünyanın birçok noktasında soğuk hava dalgaları yaşamı zorlaştırıyor. Ancak öyle bir yer var ki burada kış, günlük hayatı neredeyse tamamen durma noktasına getiriyor. Nefes alırken bile havanın buz tuttuğu bu köyde, dışarı atılan her adım hayati risk taşıyor. Termometrelerin -71 dereceyi gösterdiği bu sıra dışı yer, dünyanın en soğuk köyü olarak biliniyor. İşte o bölge!
