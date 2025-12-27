Dünyanın en soğuk köyü! Eksi 71’de insanlar evlerinde sauna kabinine sığınıyor

SOĞUĞA MEYDAN OKUYANLAR

🔹75 yaşındaki Galia ise Oymyakon'un en dikkat çeken sakinlerinden biri. Spor yapmayı seven Galia, her yıl Oymyakon ile Tomtor arasındaki 35 kilometrelik zorlu koşuya katılıyor.

🔹Evi merkezi ısıtma sistemine bağlı olmadığı için kışın odun sobasıyla ısınıyor ve evin zeminleri çoğu zaman buz gibi oluyor. Kendini dondurucu soğuktan korumak için ren geyiği bacak derisinden yapılan geleneksel kamus botlarını tercih ediyor.

🔹Oymyakon, Bereg-Yurdya ve Khara-Tumul'daki 305 hanenin 120'den fazlası ısınmak için odun kullanıyor; her hane yılda 100 metreküpten fazla karaçam yakıyor. Bölge sakinleri, yoğun ağaç kesiminin iklimi daha rüzgarlı ve görece daha ılıman hale getirdiğini dile getiriyor.