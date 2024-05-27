Köpek kısırlaştırma nedir, ne için gereklidir? Köpek kısırlaştırma fiyatları 2024! Erkek ve dişilerde nasıl yapılır?

KÖPEK KISIRLAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

Erkek Köpeklerde Kısırlaştırma: Erkek köpeklerde yapılan kastrasyon işlemi, testislerin cerrahi müdahale ile alınmasını içeriyor. Bu operasyon, prostat büyümesi, testis tümörleri ve prostat kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, hormonal dengesizliklerden kaynaklanan istenmeyen davranışlar da engelleniyor.

Dişi Köpeklerde Kısırlaştırma: Dişi köpeklerde gerçekleştirilen ovariohisterektomi işlemi, ovaryumlar ve uterusun alınmasıyla tamamlanıyor. İlk kızgınlık döneminden önce yapılan kısırlaştırma, dişi köpeklerin ilerleyen yaşlarında meme tümörü riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca, yumurtalık kisti, rahim kanseri ve enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunları da önleniyor.