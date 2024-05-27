Köpek kısırlaştırma nedir, ne için gereklidir? Köpek kısırlaştırma fiyatları 2024! Erkek ve dişilerde nasıl yapılır?

Kısırlaştırma, köpeklerin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olan önemli bir veterinerlik işlemidir. İşte detaylar...
Kısırlaştırma, köpeklerin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olan önemli bir veterinerlik işlemidir. İşte detaylar...
Kısırlaştırma işlemi, köpeklerin çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük rol oynar. Erkek köpeklerde yapılan kastrasyon, testis kanseri ve prostat hastalıklarının önüne geçer. Dişi köpeklerde gerçekleştirilen ovariohisterektomi ise, meme tümörleri ve rahim enfeksiyonları gibi ciddi sağlık problemlerinin riskini azaltır. Veteriner hekimler, kısırlaştırmanın köpeklerin genel sağlık durumunu iyileştirdiğini ve yaşam sürelerini uzattığını belirtiyor.
Kısırlaştırma, köpeklerin davranışlarında da olumlu değişiklikler sağlar. Erkek köpeklerde, kısırlaştırma sonrası agresyon, bölge işaretleme ve kaçma eğilimlerinde azalma görülür. Dişi köpekler ise, kısırlaştırma sonrası kızgınlık dönemine girmedikleri için, bu dönemde yaşanan huzursuzluk ve kaçma girişimleri ortadan kalkar. Böylece, evcil hayvan sahipleri ve köpekler arasındaki ilişki daha uyumlu hale gelir.
KÖPEK KISIRLAŞTIRMA NASIL YAPILIR?
Erkek Köpeklerde Kısırlaştırma: Erkek köpeklerde yapılan kastrasyon işlemi, testislerin cerrahi müdahale ile alınmasını içeriyor. Bu operasyon, prostat büyümesi, testis tümörleri ve prostat kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, hormonal dengesizliklerden kaynaklanan istenmeyen davranışlar da engelleniyor.
Dişi Köpeklerde Kısırlaştırma: Dişi köpeklerde gerçekleştirilen ovariohisterektomi işlemi, ovaryumlar ve uterusun alınmasıyla tamamlanıyor. İlk kızgınlık döneminden önce yapılan kısırlaştırma, dişi köpeklerin ilerleyen yaşlarında meme tümörü riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca, yumurtalık kisti, rahim kanseri ve enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunları da önleniyor.
Fiyatlar ortalama olup, kliniklere göre değişiklik gösterebilir. Verilen rakamlar tahmini ortalama değerlerdir.