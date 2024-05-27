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Astrolog Meral Güven gözaltına mı alındı, tutuklandı mı? Meral Güven kimdir, nereli, kaç yaşında? Savcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda gündeme oturan ve futbol camiasında heyecanla tartışılan bir konuyla ilgili önemli bir adım attı. Fenerbahçe'nin mucizevi bir şekilde şampiyon olacağı iddiasında bulunan Astrolog Meral Güven'in açıklamalarının ardından yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Peki, Astrolog Meral Güven tutuklandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 16:49 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 17:00
Astrolog Meral Güven gözaltına mı alındı, tutuklandı mı? Meral Güven kimdir, nereli, kaç yaşında? Savcılık harekete geçti

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Astrolog Meral Güven'in, Fenerbahçe'nin mucizevi bir şekilde şampiyon olacağına dair yaptığı iddialı açıklamalar, büyük yankı uyandırmıştı. Ancak, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasıyla birlikte, Güven'in bu sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Peki, Astrolog Meral Güven gözaltına mı alındı? İşte detaylar...

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözleriyle gündeme gelen ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan küfürlü paylaşımlarda bulunan Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

MERAL GÜVEN KİMDİR?

Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini ifade etmektedir. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, insanlara rehberlik etmeyi ve bilinçaltlarındaki gerçek benliklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçladığını söylemektedir.

Astrolojiye olan ilgisi ve çeşitli kehanetleriyle tanınan Güven, özellikle yaptığı şampiyonluk tahminleri ve güncel olaylarla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmiştir.

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