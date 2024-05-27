Astrolog Meral Güven gözaltına mı alındı, tutuklandı mı? Meral Güven kimdir, nereli, kaç yaşında? Savcılık harekete geçti

Astrolog Meral Güven 'in, Fenerbahçe'nin mucizevi bir şekilde şampiyon olacağına dair yaptığı iddialı açıklamalar, büyük yankı uyandırmıştı. Ancak, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasıyla birlikte, Güven'in bu sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Peki, Astrolog Meral Güven gözaltı na mı alındı? İşte detaylar...

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözleriyle gündeme gelen ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan küfürlü paylaşımlarda bulunan Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.