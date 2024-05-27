Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Fenerbahçe'deki geleceğine yeni teknik direktöre göre karar verecek olan Boşnak yıldızın, ilk 11'deki yeri de garanti değil.

Öte yandan sözleşmesi sona eren ancak Fenerbahçe'nin opsiyon maddesini kullanmayı planladığı Michy Batshuayi de ilk 11'de oynayacağı bir takıma transfer olmak istiyor.

Kanarya bu nedenlerden dolayı, kadrosunu adı tartışılmayacak bir golcüyle güçlendirmeye karar verdi.

BENZEMA HAMLESİ! Sezon başında 14 sezon formasını giydiği ve efsane olduğu dünya devi Real Madrid'den ayrılarak birçok yıldız oyuncu gibi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema için burada istediğini bulamadı.