Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.
Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.
BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.
Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.
Hali hazırda kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte ne az 10 yabancısıyla yolları ayıracak.
AYRILIKLAR BELİRLENDİ!
Sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci emekli oldu. EURO 2024'ün ardından futbolcu bırakmayı planlayan İtalyan yıldız, gelecek sezon takımda olmayacak.
Yine uzun süreli sakatlıklarından dolayı bir türlü Fenerbahçe'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Luan Peres de sezon sonunda yolcu.
Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeli beklentisi nedeniyle milli yıldızla da vedalaşmaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile de yeni kontrat imzalanmayacak.
Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc ile de yolların ayrılması planlanıyor.
Yabancı sınırı nedeniyle ligin ikinci yarısı kadroya dahil edilemeyen Ryan Kent de çubuklu formaya veda edecek.
Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Joshua King, gözden çıkarılan isimlerden biri.
Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun da gelecek sezon kadroda yer almayacak.
Kiralık olarak gönderilen Joao Pedro ve Tiago Çukur gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'nin de bonservisleriyle kiralandıkları takımlara gönderilmeleri gündemde.
Performansıyla eleştirilen ve Panathianikos'a kiralanan Samet Akaydin'in de gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.
Kanarya'da Burak Kapacak ve Emre Demir'in ise yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Emir Ortakaya için ise yeni gelecek teknik adamın kararı beklenecek.
YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.
Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon euronun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.
AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK
Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.
TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ
Fenerbahçe'de savunma hattında bek ve stoper bölgelerinin yanı sıra forvet hattına da takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Serdar Dursun ve Umut Nayir'i kadroda düşünmeyen sarı lacivertlilerde Edin Dzeko'nun geleceği de merak konusu.
Fenerbahçe'deki geleceğine yeni teknik direktöre göre karar verecek olan Boşnak yıldızın, ilk 11'deki yeri de garanti değil.
Öte yandan sözleşmesi sona eren ancak Fenerbahçe'nin opsiyon maddesini kullanmayı planladığı Michy Batshuayi de ilk 11'de oynayacağı bir takıma transfer olmak istiyor.
Kanarya bu nedenlerden dolayı, kadrosunu adı tartışılmayacak bir golcüyle güçlendirmeye karar verdi.
BENZEMA HAMLESİ!
Sezon başında 14 sezon formasını giydiği ve efsane olduğu dünya devi Real Madrid'den ayrılarak birçok yıldız oyuncu gibi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema için burada istediğini bulamadı.
Kıtaya uyum sağlamakta zorlanan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü, Süper Lig'e gelebilir.
Fransız futbolunun en büyük golcüleri arasında gösterilen Karim Benzema için transferde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Karim Benzema ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak tek bir pürüzün kaldığı belirtildi.
TEK PÜRÜZ YAPILACAK SEÇİM
Fenerbahçe yönetiminin, Benzema ile yaptığı görüşmede yapılacak seçimin bu transferde belirleyeceği olduğu Fransız oyuncuya söylendi.
Ali Koç, yönetiminin seçimi kazandığı takdirde Karim Benzema'yı hemen İstanbul'a getireceği ve oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı açıklandı.