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Fenerbahçe'ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi'yi gölgede bırakır

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek. Transfer harekatını buna göre yönetecek olan Kanarya, gündemine dünyaca ünlü golcü futbolcuyu aldı. Transferde ise tek bir pürüzün olduğu belirtildi. İşte Icardi'yi bile gölgede bırakacak o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 15:45 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 15:59
Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

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Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Hali hazırda kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte ne az 10 yabancısıyla yolları ayıracak.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

AYRILIKLAR BELİRLENDİ!

Sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci emekli oldu. EURO 2024'ün ardından futbolcu bırakmayı planlayan İtalyan yıldız, gelecek sezon takımda olmayacak.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Yine uzun süreli sakatlıklarından dolayı bir türlü Fenerbahçe'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Luan Peres de sezon sonunda yolcu.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeli beklentisi nedeniyle milli yıldızla da vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile de yeni kontrat imzalanmayacak.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc ile de yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Yabancı sınırı nedeniyle ligin ikinci yarısı kadroya dahil edilemeyen Ryan Kent de çubuklu formaya veda edecek.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Joshua King, gözden çıkarılan isimlerden biri.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun da gelecek sezon kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Kiralık olarak gönderilen Joao Pedro ve Tiago Çukur gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'nin de bonservisleriyle kiralandıkları takımlara gönderilmeleri gündemde.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Performansıyla eleştirilen ve Panathianikos'a kiralanan Samet Akaydin'in de gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Kanarya'da Burak Kapacak ve Emre Demir'in ise yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Emir Ortakaya için ise yeni gelecek teknik adamın kararı beklenecek.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon euronun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK

Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe'de savunma hattında bek ve stoper bölgelerinin yanı sıra forvet hattına da takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Serdar Dursun ve Umut Nayir'i kadroda düşünmeyen sarı lacivertlilerde Edin Dzeko'nun geleceği de merak konusu.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Fenerbahçe'deki geleceğine yeni teknik direktöre göre karar verecek olan Boşnak yıldızın, ilk 11'deki yeri de garanti değil.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Öte yandan sözleşmesi sona eren ancak Fenerbahçe'nin opsiyon maddesini kullanmayı planladığı Michy Batshuayi de ilk 11'de oynayacağı bir takıma transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Kanarya bu nedenlerden dolayı, kadrosunu adı tartışılmayacak bir golcüyle güçlendirmeye karar verdi.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

BENZEMA HAMLESİ!

Sezon başında 14 sezon formasını giydiği ve efsane olduğu dünya devi Real Madrid'den ayrılarak birçok yıldız oyuncu gibi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema için burada istediğini bulamadı.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Kıtaya uyum sağlamakta zorlanan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü, Süper Lig'e gelebilir.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Fransız futbolunun en büyük golcüleri arasında gösterilen Karim Benzema için transferde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Karim Benzema ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak tek bir pürüzün kaldığı belirtildi.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

TEK PÜRÜZ YAPILACAK SEÇİM

Fenerbahçe yönetiminin, Benzema ile yaptığı görüşmede yapılacak seçimin bu transferde belirleyeceği olduğu Fransız oyuncuya söylendi.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

Ali Koç, yönetiminin seçimi kazandığı takdirde Karim Benzema'yı hemen İstanbul'a getireceği ve oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı açıklandı.

Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır

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