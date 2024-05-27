Sevimli olduğuna bakmayın! Öyle bir tehlikesi var ki... Hemen kaçın kaçın!

Doğa, hem güzellik hem de tehlike barındıran yaratıklarla doludur, ancak bunlar arasında kedi tırtılı özellikle dikkat çekicidir. Güney flanel güvesine dönüşen bu tırtıl, görünüşünün altında gizli zehirli dikenleri ile bilinir ve doğal yaşamın bu tehlikeli ama büyüleyici yönünü temsil eder.