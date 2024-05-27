Sevimli olduğuna bakmayın! Öyle bir tehlikesi var ki... Hemen kaçın kaçın!

Doğa, hem güzellik hem de tehlike barındıran yaratıklarla doludur, ancak bunlar arasında kedi tırtılı özellikle dikkat çekicidir. Güney flanel güvesine dönüşen bu tırtıl, görünüşünün altında gizli zehirli dikenleri ile bilinir ve doğal yaşamın bu tehlikeli ama büyüleyici yönünü temsil eder.
Kedi tırtılı, özellikle Amerika'nın sıcak bölgelerinde bulunur ve yaşam döngüsü boyunca birkaç kez deri değiştirir. Bu tırtıllar, çeşitli ağaç ve çalı türlerinin yapraklarıyla beslenerek çeşitli habitatlarda yaşayabilirler.
Genellikle uysal bir doğaya sahip olmalarına rağmen, dokunulduğunda insanlarda şiddetli ağrıya ve hatta alerjik tepkilere neden olabilecek zehirli iğnelere sahiptirler.
Yumuşak ve davetkar görünümlerine rağmen, kedi tırtılı dokunduğunda neden olduğu ağrı ile bilinir.