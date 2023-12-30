Azad Yılmaz kimdir, kaç yaşında nereli, tutuklandı mı? Azad Yılmaz ne iş yapıyor, mesleği nedir? Serveti ve hayatı...

Azad Yılmaz, sosyal medya üzerinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve sıkça gündem yaratan bir kişilik olarak bilinmektedir. Ancak, son paylaşımları nedeniyle Türkiye gündemine oturan Yılmaz, Süper Kupa finalinin ertelenmesini fırsat bilerek milli değerlere yönelik provokatif içerikler paylaşmıştı.

AZAD YILMAZ GÖZALTINA ALINDI! Kısa süre sonra Bakan Yerlikaya'dan ikinci bir gözaltı paylaşımı daha geldi. Bu kez yakalanan kişi ise sık sık sosyal medyada alkol masasında küfürlü paylaşımlar yapan fenomen Azad Yılmaz oldu. Yılmaz'ın gözaltına alınmasına neden olan videosuna benzer çok sayıda paylaşımı bulunuyor. Daha önce de dini değerleri hedef alarak ağır ithamlarda bulunmasıyla hafızalarda yer edinen Azad Yılmaz, son paylaşımıyla ekipleri harekete geçirdi. 🚨 Azad Yılmaz gözaltına alındı! 👮 Azad Yılmaz Araplara küfürlü video izle 🚓