31 ARALIK MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Milli Piyango 400 milyon TL çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? 2024 Milli Piyango sonucu ne zaman belli olur?

Türkiye'nin en büyük şans oyunlarından biri olan Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! Büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlenmiş olup, milyonlarca kişi bu özel çekilişin sonuçlarını merakla bekliyor. Bu nedenle yılbaşı çekilişinin hangi kanalda ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Peki, yılabşı çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...