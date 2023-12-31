31 ARALIK MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Milli Piyango 400 milyon TL çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? 2024 Milli Piyango sonucu ne zaman belli olur?

Türkiye'nin en büyük şans oyunlarından biri olan Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! Büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlenmiş olup, milyonlarca kişi bu özel çekilişin sonuçlarını merakla bekliyor. Bu nedenle yılbaşı çekilişinin hangi kanalda ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Peki, yılabşı çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...
2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Çekiliş 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek. Küçük ikramiyelerle başlayacak Milli Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişi en son yapılacak.