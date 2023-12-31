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31 ARALIK MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Milli Piyango 400 milyon TL çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? 2024 Milli Piyango sonucu ne zaman belli olur?

2024 yılında gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişi, küçük ikramiyelerden başlayıp, amorti ve en sonunda büyük ikramiye numarasının çekilişiyle devam ediyor ve büyük bir heyecanla sonuçlanıyor. Bu yılki çekiliş de, geçmiş yıllarda olduğu gibi, büyük ikramiye bir bilete isabet edene kadar sürüyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da büyük bir ilgi odağı. Çekiliş, öncelikle küçük ikramiyelerin belirlenmesiyle başlıyor. Bu ikramiyeler, birçok katılımcı için küçük ama anlamlı kazançlar sağlıyor. Küçük ikramiyeler, çekilişe katılan kişilere çekiliş süresince heyecanı sürdürme ve kazanma umudu veriyor. Peki Milli Piyango 400 milyon TL çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? 2024 Milli Piyango sonucu ne zaman belli olur?

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:44 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:44
31 ARALIK MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Milli Piyango 400 milyon TL çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? 2024 Milli Piyango sonucu ne zaman belli olur?

Türkiye'nin en büyük şans oyunlarından biri olan Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! Büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlenmiş olup, milyonlarca kişi bu özel çekilişin sonuçlarını merakla bekliyor. Bu nedenle yılbaşı çekilişinin hangi kanalda ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Peki, yılabşı çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Çekiliş 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek. Küçük ikramiyelerle başlayacak Milli Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişi en son yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 'www.millipiyangoonline.com' sonuç sorgulama ekranında bilet seri numarası ile de sorgulanabilecek. Milli Piyango özel sayfasından da sonuç ekranına gidebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 100 TL

Yarım bilet 200 TL

Tam bilet 400 TL

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar akşamı gerçekleşecek. Çekiliş küçük ikramiyelerle başlayacak ve 2023'ün son dakikalarında 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş canlı olarak gerçekleşecek.

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