Galatasaray, Fenerbahçe uçakları saat kaçta İstanbul’a inecek? 30 Aralık 2023 metro-otobüs SEFER SAATLERİ! İST - SAW metro güzergahı...

Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, takımlarını Türkiye'ye dönerken karşılamak için heyecanla beklemeye başladı.
Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, takımlarını Türkiye'ye dönerken karşılamak için heyecanla beklemeye başladı.
Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüşü bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını havaalanında karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Ancak, uçak iniş saatleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgiler için takip edilmeye devam edilecek.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY OYUNCULARINI TAŞIYAN UÇAKLAR NE ZAMAN İNECEK?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre;
Fenerbahçe, saat 04.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak.
Galatasaray, saat 04.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.
TAKIMLARINI KARŞILAMAK İSTEYENLERE METRO VE İETT DÜZENLEMESİ
Takımlarını karşılamak isteyen vatandaşlara gece metrosu hatırlatması yapıldı ve İETT hatlarına ek seferler ilave edildi.
Gece açık olan metro hatları ise şu şekilde;
M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Haciosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve
M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında