Galatasaray, Fenerbahçe uçakları saat kaçta İstanbul’a inecek? 30 Aralık 2023 metro-otobüs SEFER SAATLERİ! İST - SAW metro güzergahı...

Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, takımlarını Türkiye'ye dönerken karşılamak için heyecanla beklemeye başladı.

Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüşü bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını havaalanında karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ancak, uçak iniş saatleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgiler için takip edilmeye devam edilecek.