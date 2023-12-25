Meltem Günay kimdir, kaç yaşında? TGRT Haber spikeri Meltem Günay kovuldu mu? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıkmıştı

"TGRT Haber TV'nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın önünde Starbucks'a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.

Kanal tarafından yapılan resmi açıklamada, kurumun ilkelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle spiker ve yönetmenin işine son verildiği belirtildi. İşte o açıklama;

Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.

Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. TGRT Haber TV A.Ş."