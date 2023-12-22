Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında?

CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...
CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...
TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?
Turgay Sevindi 1983 yılı Samsun/Ladik doğumludur. İlk,orta ve lise eğitimimi Amasya'da tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun oldu.
CHP'NİN İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.