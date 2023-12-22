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Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı açıklama ile CHP'nin 126 yeni belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu. CHP, Amasya Belediye Başkanı adayı olarak Turgay Sevindi'yi açıkladı. Peki, Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 10:48 Güncelleme 22 Aralık 2023, 10:59
Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında?

CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...

TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?

Turgay Sevindi 1983 yılı Samsun/Ladik doğumludur. İlk,orta ve lise eğitimimi Amasya'da tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun oldu.

CHP'NİN İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi

Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

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