Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında?

CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...

CHP'NİN İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi

Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.