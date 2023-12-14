Lugano - Beşiktaş maçı bitti mi? 14 Aralık 2023 Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç sona erdi?

Bu müsabaka öncesi kamp kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç kafilede yer almadı.

ASpor CANLI YAYIN Beşiktaş'ta, Lugano maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy.

AVRUPA'DA 242. KARŞILAŞMA Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 242. sınavına çıkacak. Geride kalan 241 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

GRUPLARDA GALİBİYET ALAMADI Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç kaybetmedi. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Kara Kartal play-off'ta ise Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenmişti. Aboubakar'dan flaş açıklama! "Kulüp yeniden değerlendirdi"