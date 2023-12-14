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Lugano - Beşiktaş maçı bitti mi? 14 Aralık 2023 Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç sona erdi?

Lugano ile Beşiktaş arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı, Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Pawel Raczkowski tarafından yönetilecek. Beşiktaş, bu zorlu deplasman mücadelesine 7 futbolcusundan yoksun çıkacak. Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana sakatlıkları sebebiyle maçta yer alamayacakken, bir diğer 2 futbolcu da kadro dışı bırakıldıkları için takımda bulunmayacak. İşte maç hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 23:14 Güncelleme 14 Aralık 2023, 23:15
Lugano - Beşiktaş maçı bitti mi? 14 Aralık 2023 Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç sona erdi?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. İşte detaylar...

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde TSİ 23.00'te İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda mücadele edecek. Avrupa kupalarına geçtiğimiz haftalarda veda eden siyah-beyazlılar, prestij maçına çıkacak.

Bu müsabaka öncesi kamp kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç kafilede yer almadı.

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Beşiktaş'ta, Lugano maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy.

AVRUPA'DA 242. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 242. sınavına çıkacak. Geride kalan 241 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

GRUPLARDA GALİBİYET ALAMADI

Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç kaybetmedi. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Kara Kartal play-off'ta ise Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenmişti.

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