Aboubakar'dan flaş açıklama! "Kulüp yeniden değerlendirdi"

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar, flaş bir açıklama yayınladı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Aboubakar, kulübün yeniden bir durum değerlendirmesi yaptığını belirtti.

İşte yıldız golcünün o sözleri;

"Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin."