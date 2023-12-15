Burcu Esmersoy'un bir gün boyunca yedikleri! 47 yaşında 58 kilo! "Kahvaltıda 8 simit yerim" demişti...

Simit itirafından sonra çok sayıda mesaj aldığını belirten Esmersoy en çok 'yarın gel martı olarak işe başla' mesajına güldüğünü söylemişti.

SİMİT OLAYINA AÇIKLIK GETİRDİ "Hafta sonları kendimi ödüllendiriyorum. Sekiz tane simidi tek başıma yediğim yok. Ortamda bulunuyor. İster istemez sekiz tane simit tüketilmiş gibi geliyor." Sosyal medyada ise Burcu Esmersoy gibi besleniyorum adlı videolar sık sık gündeme geliyor. Ünlü sunucu gibi beslendiğini açıklayan birçok kişi aşağıdaki listeyi uyguluyor. Fakat konuyla ilgili olarak Esmersoy'dan net bir diyet listesi açıklaması gelmedi.

1. Sabah Ritüeli: Elma Sirkesiyle Güne Başlamak Burcu Esmersoy'un güne enerjik başlamak için uyguladığı bir ritüel var: sabahları kalkar kalkmaz bir yemek kaşığı elma sirkesi içmek. Bu alışkanlığı, metabolizmasını harekete geçirip günü sağlıklı bir şekilde başlamasına yardımcı oluyor.

2. Kahvaltıda Granola ve Yoğurt Tercihi Kahvaltıda Burcu, genellikle granola, süzme yoğurt ve kurutulmuş meyvelerle zenginleştirilmiş bir karışım tercih ediyor. Besleyici ve lezzetli kahvaltılarıyla sağlıklı bir güne başlıyor.