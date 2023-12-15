Burcu Esmersoy'un bir gün boyunca yedikleri! 47 yaşında 58 kilo! "Kahvaltıda 8 simit yerim" demişti...

Burcu Esmersoy, sadece kariyerindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. İşte Burcu Esmersoy'un beslenme sırları ve sağlıklı yaşam pratiğiyle ilgili detaylar...
Burcu Esmersoy, sadece kariyerindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. İşte Burcu Esmersoy'un beslenme sırları ve sağlıklı yaşam pratiğiyle ilgili detaylar...
15 YILDIR EKMEK YEMİYOR
Burcu Esmersoy'un günlük beslenme rutini hakkında bilgileri sizler için derledik. Birçok farklı röportaj veren Esmersoy'un yıllar öncejki açıklamalarından yola çıkarak nasıl beslendiğini analiz edebilirsiniz. İsşte Burcu Esmersoy'un röportajlarından derlemeler;
"Beyaz ekmek var ya, hani fırından çıkar sıcak sıcak. Ben onu 15 senedir yemiyorum. Geçen pazar yarım simit-peynir filan yedim, sonra suçluluktan gittim Belgrad Ormanı'nda koştum. Dondurmayıysa ayın sadece sinirlerimin bozuk olduğu bir gününde yiyorum."
"Triliçe. Ayda 1 kez 2 kişilik yerim. Ama triliçe yüzünden haftanın 5 günü spor yapıyorum. "
'KAHVALTIDA 8 SİMİT YERİM'
Esmersoy 2021 yılında yaptığı bu açıklamayla oldukça gündeme gelmişti! İşte o itiraf;
"Beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim."
Simit itirafından sonra çok sayıda mesaj aldığını belirten Esmersoy en çok 'yarın gel martı olarak işe başla' mesajına güldüğünü söylemişti.
SİMİT OLAYINA AÇIKLIK GETİRDİ
"Hafta sonları kendimi ödüllendiriyorum. Sekiz tane simidi tek başıma yediğim yok. Ortamda bulunuyor. İster istemez sekiz tane simit tüketilmiş gibi geliyor."
Sosyal medyada ise Burcu Esmersoy gibi besleniyorum adlı videolar sık sık gündeme geliyor. Ünlü sunucu gibi beslendiğini açıklayan birçok kişi aşağıdaki listeyi uyguluyor. Fakat konuyla ilgili olarak Esmersoy'dan net bir diyet listesi açıklaması gelmedi.
1. Sabah Ritüeli: Elma Sirkesiyle Güne Başlamak
Burcu Esmersoy'un güne enerjik başlamak için uyguladığı bir ritüel var: sabahları kalkar kalkmaz bir yemek kaşığı elma sirkesi içmek. Bu alışkanlığı, metabolizmasını harekete geçirip günü sağlıklı bir şekilde başlamasına yardımcı oluyor.
2. Kahvaltıda Granola ve Yoğurt Tercihi
Kahvaltıda Burcu, genellikle granola, süzme yoğurt ve kurutulmuş meyvelerle zenginleştirilmiş bir karışım tercih ediyor. Besleyici ve lezzetli kahvaltılarıyla sağlıklı bir güne başlıyor.
3. Spor ve Aktif Yaşam: Bisiklet Sürmek
Burcu Esmersoy, sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Spor salonlarına gitmek yerine, güzel hava koşullarında bisiklet sürmeyi tercih ediyor. Bu aktif yaşam tarzı, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını destekliyor.
4. Öğle Yemeği: Yumurtalı Salata ve Sebzeler
Öğle yemeklerinde Burcu, genellikle yumurtalı salata tercih ediyor. İçinde yeşillikler, domates, haşlanmış yumurta ve acı sos bulunuyor. Yanında taze sebzelerle dengeli ve sağlıklı bir öğle yemeği seçimi.
5. Akşam Yemeği: Buğday Salatası ve Sebzelerle Doyurucu Bir Seçenek
Akşam yemeklerinde Burcu, buğday salatasını tercih ediyor. İçinde bulunan buğday, bezelye, közlenmiş kırmızı biber ve sos, sağlıklı ve doyurucu bir akşam yemeği sunuyor.
6. Ara Öğün ve Sağlıklı Atıştırmalıklar
Ara öğünlerde Burcu, kefir içmeyi ve kuru meyveler tüketmeyi tercih ediyor. Hafif ve besleyici atıştırmalıklarla gün boyunca enerjisini koruyor.