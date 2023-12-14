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Fenerbahçe Trnava'yı mağlup edip Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor

Kanarya sahasında karşılaşacağı Trnava’yı yenip gruptan çıkmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler, Nordsjaelland’ın olası bir puan kaybında da grup lideri olabilir.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Fenerbahçe Trnava’yı mağlup edip Konferans Ligi’nde yoluna devam etmeyi hedefliyor

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 6. maçında bugün Spartak Trnava'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te start alacak. Sarı-Lacivertliler rakibini mağlup ettiği takdirde diğer sonuçlara bakmadan gruptan çıkacak.

Grupta lider durumda bulunan Nordsjaelland'ın da Ludogorets'e puan kaybetmesi durumunda da Kanarya'nın alacağı galibiyet Sarı- Lacivertliler'i grup lideri de yapabilecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın büyük önem taşıyan maçta rotasyon yapmayı düşünmediği ve as oyuncularını sahaya süreceği öğrenildi. Sarı-Lacivertli takım, taraftarı önünde Spartak Trnava engelini geçip, Konferans Ligi'nde adını bir üst tura yazdımak istiyor.

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