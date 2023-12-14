Fenerbahçe Trnava’yı mağlup edip Konferans Ligi’nde yoluna devam etmeyi hedefliyor

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 6. maçında bugün Spartak Trnava'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te start alacak. Sarı-Lacivertliler rakibini mağlup ettiği takdirde diğer sonuçlara bakmadan gruptan çıkacak.