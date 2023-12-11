Oruç (Ramazan) ne zaman, hangi gün? Ramazan ayı, bayramı başlangıç ve bitiş tarihi! 2024 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

2024 Ramazan ayı için araştırmalar hızlandı. Dini Günler Takvimi'nin belirlenmesiyle birlikte, 2024 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı ile ilgili önemli tarihler netlik kazandı. İslam dünyasının merakla beklediği 2024 Ramazan ayı, ve Ramazan Bayramı tarihlerini sizler için derledik. İşte 2024 yılı dini bayramlar listesi...