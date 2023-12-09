Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman 2024? Diyanet 2024 dini günler takvimi

Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıcı, Diyanet tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi ile resmiyet kazandı. Bu mübarek günler, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içerir ve Müslümanlar için ibadetlerini artırarak Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Peki, Üç aylar ne zaman 2024? Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Diyanet 2024 dini günler takvimi
2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2024 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvim bilgisine göre 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak ediliyor.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili