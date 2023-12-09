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Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman 2024? Diyanet 2024 dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcıyla birlikte, Müslüman topluluklar bu süreci manevi bir hazırlık ve derinleşme dönemi olarak algılar. Bu dönemde, ibadetlerini artırarak, daha bereketli ve manevi açıdan zengin günler geçirmeyi hedeflerler. Üç aylar, İslam takviminde önemli bir yere sahip olup, bu zaman dilimi boyunca Müslümanlar, ibadet ve dualarına daha çok vakit ayırarak manevi hayatlarını zenginleştirmeye çalışır. Bu dönemde, kişisel ibadetlerin yanı sıra toplum içinde de manevi bir uyanış ve yenilenme süreci yaşanır. Peki Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman 2024? İşte Diyanet 2024 dini günler takvimi...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 10:17 Güncelleme 09 Aralık 2023, 10:17
Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman 2024? Diyanet 2024 dini günler takvimi

Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıcı, Diyanet tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi ile resmiyet kazandı. Bu mübarek günler, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içerir ve Müslümanlar için ibadetlerini artırarak Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Peki, Üç aylar ne zaman 2024? Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Diyanet 2024 dini günler takvimi

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2024 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvim bilgisine göre 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak ediliyor.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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