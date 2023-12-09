Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman 2024? Diyanet 2024 dini günler takvimi

Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıcı, Diyanet tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi ile resmiyet kazandı. Bu mübarek günler, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içerir ve Müslümanlar için ibadetlerini artırarak Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Peki, Üç aylar ne zaman 2024? Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Diyanet 2024 dini günler takvimi