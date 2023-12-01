Diyanet İşleri Başkanlığı şoför alımı başvuruları başladı mı? DİB personel alımı şartları neler? Diyanet personel alımı sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında meydana gelen açık pozisyonlara 15 şoför alımı yapacak. Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular sözlü sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 4-15 Aralık tarihleri arasında başvurularını "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler.
Ankara'da yapılacak sınavda en az 70 puan alma şartı aranacak.
Alıma ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. Halen Başkanlığımız Teşkilatında (görevlendirmeler dâhil) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,
2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya
01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,
6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eşdeğer kadrolar"
başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan yedinci kademe
(Yardımcı hizmetler sınıfı) dışındaki ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu unvanlarda
müktesebi bulunmak.