Diyanet İşleri Başkanlığı şoför alımı başvuruları başladı mı? DİB personel alımı şartları neler? Diyanet personel alımı sınavı ne zaman?

 Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınava başvuru yapabilecektir.  Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.





7. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 04.12.2023-

15.12.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden

"https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" yapılacaktır.

2. Adaylar "Başvuru Şartları"nın 4. maddesinde istenilen sürücü belgesinin önlü ve arkalı

fotokopisini başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.

3. Başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

4. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate

alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik

bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa

olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.