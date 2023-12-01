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Diyanet İşleri Başkanlığı şoför alımı başvuruları başladı mı? DİB personel alımı şartları neler? Diyanet personel alımı sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında meydana gelen açık pozisyonlara yönelik olarak gerçekleştirilecek sözlü sınav sonuçlarına göre toplamda 15 şoför alımı yapacak. Başvuru süreci ve detaylarıyla ilgili bilgiler, adayların resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 13:53 Güncelleme 01 Aralık 2023, 13:53
Diyanet İşleri Başkanlığı şoför alımı başvuruları başladı mı? DİB personel alımı şartları neler? Diyanet personel alımı sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında meydana gelen açık pozisyonlara 15 şoför alımı yapacak. Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular sözlü sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 4-15 Aralık tarihleri arasında başvurularını "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler.

Ankara'da yapılacak sınavda en az 70 puan alma şartı aranacak.

Alıma ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. Halen Başkanlığımız Teşkilatında (görevlendirmeler dâhil) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,
2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya
01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,
6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eşdeğer kadrolar"
başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan yedinci kademe
(Yardımcı hizmetler sınıfı) dışındaki ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu unvanlarda
müktesebi bulunmak.


 Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınava başvuru yapabilecektir.
 Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına
işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.



7. BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 04.12.2023-
15.12.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden
"https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" yapılacaktır.
2. Adaylar "Başvuru Şartları"nın 4. maddesinde istenilen sürücü belgesinin önlü ve arkalı
fotokopisini başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.
3. Başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
4. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate
alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik
bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.
5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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