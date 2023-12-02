Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay iki ismin biletini kesti

MÜTHİŞ MAÇTA KAZANAN YOK! Mersin'deki müthiş gol düellosunda kazanan çıkmadı. Hatay ile Antalya 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Hatay'ın gollerini Strandberg, Kerim ve Kilama attı. Antalyaspor'un golleri ise Erdoğan ve Buksa (2)'dan geldi. Antalyaspor kalecisi Leite 90. dakikada sakatlık geçirdi ve yerine orta saha oyuncusu Safuri kaleye geçti.

KARAGÜMRÜK FARKA KOŞTU

Süper Lig'de Karagümrük, İstanbulspor'u 3-0 yendi. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Eysseric, 49'da Ryan Mendes ve 53'te Can Keleş kaydetti. Karagümrük aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken İstanbulspor ise 8 puanda kaldı. Karagümrük bir sonraki maçında Antalya'ya konuk olacak.

MERTENS İLE OLIVEIRA 11'E

G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, Pendik maçında ilk 11'de bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Sol bekte Angelino'nun yerine Kazımcan Karataş'a şans vermeyi düşünen Buruk'un Ndombele'nin yerine Sergio Oliveira'yı ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de Dries Mertens'i sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.

LİGDE HEYECAN SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. 13.30'da Alanya, Konya'yı konuk edecek.16.00'da Rize, Başakşehir'i ağırlayacak. 19.00'da ise Adana Demir, Samsunspor ile karşılaşacak.



BRONNY'DEN İYİ HABER

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in oğlu Bronny, geçirdiği kalp krizinin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. 19 yaşındaki oyuncu gelecek hafta antrenmanlara başlayacak.



POTADA DERBİ HEYECANI

Basketbol Süper Ligi bugün dev bir maça sahne olacak. Potadaki derbide Beşiktaş Emlakjet evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. F.Bahçe lider, Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor.



ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu olan milli kick boksçu Muhammed Dursun, "Uzun yıllar ünvanın bende olması için elimden gelen mücadeleyi vereceğim" ifadelerini kullandı.

KADIN MİLLİLER 5'TE 5 YAPTI

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 5. hafta maçında konuk olduğu Litvanya'yı 4-0 yendi. Golleri Gülbin Hız, Yağmur Uraz, Meryem Çal ve Vestina Neverdauskaite (kendi kalesine) kaydetti.



KARŞIYAKA 8 SAYI FARKLA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ligde 7. galibiyetini kazandı.



EFES BELGRAD'DA MAĞLUP

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu. Lacivert-Beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. mağlubiyetini yaşadı. Efes'te, Larkin'in attığı 21 sayı galibiyet için yeterli olmadı.