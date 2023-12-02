Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay iki ismin biletini kesti

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sürekli sakatlanan ve oynadıkları maçlarda da beklentilerin altında kalan Eric Bailly ve Daniel Amartey'in gönderilmesini istediğini öne sürüldü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sürekli sakatlanan ve oynadıkları maçlarda da beklentilerin altında kalan Eric Bailly ve Daniel Amartey'in gönderilmesini istediğini öne sürüldü.
Deneyimli çalıştırıcının devre arasında bu iki ismin yerine stoper takviyesi istediği ifade edildi. İki oyuncu ile ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Çalımbay daha önce Bailly ile ilgili, "Mükemmel bir oyuncu ama hep sakat" demişti.
KOCAELİ'YE ÜMRANİYE ŞOKU
Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Kocaelispor evinde Ümraniye'ye 3-0 yenildi. İstanbul ekibi maçın 29. dakikasında Diniyev'in golüyle öne geçti. İlk yarının son dakikasında Ayman Bouali'nin asistinde Serkan Göksu topu ağlarla buluşturdu ve Ümraniyespor 2-0'ı yakaladı. İlk 45 dakika konuk ekibin iki farklı üstünlüğüyle sona erdi. Kocaelispor ikinci yarıda ataklarını sıklaştırsa da Ümraniyespor kalesini gole kapatmayı başardı. İstanbul ekibi 90'da Yusuf Abdioğlu'nun kendi kalesine attığı golle maçı 3 farklı kazandı.
MÜTHİŞ MAÇTA KAZANAN YOK!
Mersin'deki müthiş gol düellosunda kazanan çıkmadı. Hatay ile Antalya 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Hatay'ın gollerini Strandberg, Kerim ve Kilama attı. Antalyaspor'un golleri ise Erdoğan ve Buksa (2)'dan geldi. Antalyaspor kalecisi Leite 90. dakikada sakatlık geçirdi ve yerine orta saha oyuncusu Safuri kaleye geçti.
KARAGÜMRÜK FARKA KOŞTU
Süper Lig'de Karagümrük, İstanbulspor'u 3-0 yendi. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Eysseric, 49'da Ryan Mendes ve 53'te Can Keleş kaydetti. Karagümrük aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken İstanbulspor ise 8 puanda kaldı. Karagümrük bir sonraki maçında Antalya'ya konuk olacak.
MERTENS İLE OLIVEIRA 11'E
G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, Pendik maçında ilk 11'de bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Sol bekte Angelino'nun yerine Kazımcan Karataş'a şans vermeyi düşünen Buruk'un Ndombele'nin yerine Sergio Oliveira'yı ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de Dries Mertens'i sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.
LİGDE HEYECAN SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. 13.30'da Alanya, Konya'yı konuk edecek.16.00'da Rize, Başakşehir'i ağırlayacak. 19.00'da ise Adana Demir, Samsunspor ile karşılaşacak.
BRONNY'DEN İYİ HABER
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in oğlu Bronny, geçirdiği kalp krizinin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. 19 yaşındaki oyuncu gelecek hafta antrenmanlara başlayacak.
POTADA DERBİ HEYECANI
Basketbol Süper Ligi bugün dev bir maça sahne olacak. Potadaki derbide Beşiktaş Emlakjet evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. F.Bahçe lider, Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu olan milli kick boksçu Muhammed Dursun, "Uzun yıllar ünvanın bende olması için elimden gelen mücadeleyi vereceğim" ifadelerini kullandı.
KADIN MİLLİLER 5'TE 5 YAPTI
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 5. hafta maçında konuk olduğu Litvanya'yı 4-0 yendi. Golleri Gülbin Hız, Yağmur Uraz, Meryem Çal ve Vestina Neverdauskaite (kendi kalesine) kaydetti.
KARŞIYAKA 8 SAYI FARKLA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ligde 7. galibiyetini kazandı.
EFES BELGRAD'DA MAĞLUP
THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu. Lacivert-Beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. mağlubiyetini yaşadı. Efes'te, Larkin'in attığı 21 sayı galibiyet için yeterli olmadı.