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EURO 2024 kura çekimi ne zaman? EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak takımların kura çekimi heyecanı dorukta. A Milli Futbol Takımı'nın grubunu lider olarak tamamlaması, turnuva öncesi heyecanı artırdı. Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. İşte, EURO 2024 kura çekimi ile ilgili merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 21:10 Güncelleme 01 Aralık 2023, 21:20
EURO 2024 kura çekimi ne zaman? EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşaması sona erdi. Aylardır süren müsabakaların ardından adını EURO 2024 yazdıran takımlar belli oldu. İşte detaylar...

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

EURO 2024 kuraları, 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 19:00'da Almanya'nın Hamburg kentinde çekilecek. Elbphilharmonie'de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. Kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan kura çekimi başlama saati ise netleşmedi.

KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

TURNUVA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçının Münih Stadyumu'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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