4-2-4 sistemiyle 45 yaşında bile 25 gösteriyorlar: İşte Koreli kadınların gençlik sırrı

Koreli kadınlar yıllara meydan okuyan cilt bakım rutinleri sayesinde bu benzersiz güzelliklerini koruyorlar. İşte cildinizi 10 yaş gençleştirecek o yöntem...
Koreli kadınlar yıllara meydan okuyan cilt bakım rutinleri sayesinde bu benzersiz güzelliklerini koruyorlar. İşte cildinizi 10 yaş gençleştirecek o yöntem...
🌟 PİRİNÇ SUYU MUCİZESİ
Pirinç suyu, Koreli kadınların cilt bakımında vazgeçilmez bir rol oynuyor. İçerdiği B ve E vitaminleri ile 8 farklı esansiyel amino asit sayesinde, pirinç suyu ciltte nemlendirme, gözenek sıkılaştırma ve leke tedavisi gibi birçok avantaj sunuyor.
Pirinç suyu, basit bir şekilde evde hazırlanabilir. Sabahları veya akşam yatmadan önce bir pamuğa dökülen pirinç suyu, yüzde dairesel hareketlerle uygulandıktan sonra soğuk su ile durulanarak kullanılıyor.
💆♀️ KORELİ KADINLARIN 9 ADIMDA GÜZELLİK SIRLARI:
Ağız Germe Egzersizleri
Yer çekimine karşı koyan yüz yogası, kan dolaşımını hızlandırarak cildin aydınlanmasını sağlıyor. "AEIOU" adlı egzersiz, günde birkaç kez uygulandığında farkı hissettiriyor.
Soğuk Uygulama:
Makyaj malzemeleri ve bakım ürünleri buzdolabında muhafaza edilerek, soğuk uygulama yöntemi ile cildin canlanması sağlanır.
Güneş Kremi:
Güneş kremi, kapalı alanlarda bulunan ışıkların da cilde zarar verdiği bilinciyle, Koreli kadınlar güne başlamadan önce kullanmayı ihmal etmezler.
Yüz Masajı:
Cildi genç tutmanın sırrı, yüz masajında saklıdır. Ilık suyla nemlendirilmiş bir gazlı bez ile yapılan dairesel hareketler, cildin canlılığını artırır.
4-2-4 SİSTEMİ
Koreli kadınların en çok uyguladıkları yöntemlerden birisi de 4-2-4 sistemi. İlk olarak 4 dakika boyunca yağ bazlı temizleyici ile cilde masaj yapıyorlar. daha sonra 2 dakika temizleme jeli ya da köpüğü ile yüzlerini masaj yaparak temizliyorlar. En son da 4 dakika boyunca yüzlerini ılık su ile yıkıyorlar. Toplamda 10 dakika süren işlem sonunda pamuk gibi bir rahatlama geliyor.