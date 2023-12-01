Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Gürzap neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte hayatı ve biyografisi...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından usta oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak edilenler...
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından usta oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak edilenler...
CAN GÜRZAP NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının hastalığı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak.
CAN GÜRZAP KİMDİR?
Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndayönetmen ve Oyuncu olarak görev yaptı.
Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmiştir.
CAN GÜRZAP DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- 2017 - Rüstem Fıstıkoğlu
Medcezir 2013-2015 - Asım Şekip Kaya
İffet - 2011 - Enes Tarıkoğlu
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 - Davut Tataroğlu
Aşk Beklemez - 2006
Rüyalarda Buluşuruz - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Seni Yaşatacağım - 2003
Aşk ve Gurur - 2002
Beyaz Yalanlar - 2000
Yorgun Ölüm - 1994
Bir Aşk Uğruna - 1994
Yorgun Savaşçı - 1993
Metres - 1983
Kartallar Yüksek Uçar - 1983
Yorgun Savaşçı - 1979
Yaşam Kavgası - 1978
Sırça Kümes - 1977