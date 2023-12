Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Gürzap neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte hayatı ve biyografisi...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından usta oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak edilenler...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının hastalığı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak.

CAN GÜRZAP NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndayönetmen ve Oyuncu olarak görev yaptı.