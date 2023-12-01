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EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık EURO 2024 kurası hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Türkiye kaçıncı torbada?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) kura çekimi heyecanı dorukta. Türkiye, turnuvaya 2. torbadan katılacak ve kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 kurası hangi kanalda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 13:20 Güncelleme 01 Aralık 2023, 13:20
EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık EURO 2024 kurası hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Türkiye kaçıncı torbada?

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi tüm futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin de yer alacağı kura çekimi, Almanya'nın ev sahipliğinde Hamburg ilinde düzenlenecek ve futbol tutkunları ekrana kilitlenecek. İşte, Euro 2024 kura çekimi ile ilgili merak edilen detaylar:

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024 TORBALARI

Türkiye EURO 2024 kurasına Türkiye, 2.torbadan katılacak.

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C

EURO 2024'E KAÇ TAKIM KATILACAK?

EURO 2024'e toplamda 24 takım katılım sağlayacak.

Şu anda 4. torbada 3 takımın yer boş bulunuyor.

Bu üç takım, 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasının ardından elemelere katılacak.

EURO 2024 KURASI HANGİ KANALDA?

Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi 19.00 itibarıyla TRT ekranlarından takip edilecek.

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