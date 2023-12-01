EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık EURO 2024 kurası hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Türkiye kaçıncı torbada?

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi tüm futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin de yer alacağı kura çekimi, Almanya'nın ev sahipliğinde Hamburg ilinde düzenlenecek ve futbol tutkunları ekrana kilitlenecek. İşte, Euro 2024 kura çekimi ile ilgili merak edilen detaylar:
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da gerçekleştirilecek.
EURO 2024 TORBALARI
Türkiye EURO 2024 kurasına Türkiye, 2.torbadan katılacak.
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya
2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya