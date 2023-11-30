Edin Dzeko'dan Mauro Icardi sorusuna flaş yanıt! "Buraya gelmemin nedeni..."

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ G.SARAY"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Edin Dzeko, "Çok iyi başladık ama ne yazık ki en büyük rakibimiz (Galatasaray) de öyle.

Normal şartlar altında, on galibiyetlik bir serinin ardından, ikinci sıradaki takımdan altı ya da yedi puan fazla alırdık ama gerçek şu ki Türkiye ligi bu sezon tamamen farklı çünkü çok iyi rakiplerimiz var.

Bu da şampiyonluk için çok zorlu bir mücadele vereceğimiz anlamına geliyor. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız." dedi.

"EN ÇOK STADYUM BENİ MUTLU ETTİ" Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Boşnak golcü, "Oynadığım tüm kulüpleri seviyorum, hepsi benim için özel, tıpkı şu anda Fenerbahçe'nin olduğu gibi. En iyi beş ligde oynadım, bu yüzden Türkiye'de ne olacağını bilmiyordum.