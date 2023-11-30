Edin Dzeko'dan Mauro Icardi sorusuna flaş yanıt! "Buraya gelmemin nedeni..."

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezon flaş transferlerle kadrosunu güçlendirdi.
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezon flaş transferlerle kadrosunu güçlendirdi.
Kadroya katılan en önemli yıldızlardan birisi Edin Dzeko oldu.
Bosnalı forvet oyunmcusu Polonya basınına önemli açıklamalarda bulundu.
"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ G.SARAY"
Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Edin Dzeko, "Çok iyi başladık ama ne yazık ki en büyük rakibimiz (Galatasaray) de öyle.
Normal şartlar altında, on galibiyetlik bir serinin ardından, ikinci sıradaki takımdan altı ya da yedi puan fazla alırdık ama gerçek şu ki Türkiye ligi bu sezon tamamen farklı çünkü çok iyi rakiplerimiz var.
Bu da şampiyonluk için çok zorlu bir mücadele vereceğimiz anlamına geliyor. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız." dedi.
"EN ÇOK STADYUM BENİ MUTLU ETTİ"
Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Boşnak golcü, "Oynadığım tüm kulüpleri seviyorum, hepsi benim için özel, tıpkı şu anda Fenerbahçe'nin olduğu gibi. En iyi beş ligde oynadım, bu yüzden Türkiye'de ne olacağını bilmiyordum.
Ancak Fenerbahçe'ye gelince bunun iyi bir hamle olduğunu hemen anladım. Gördüklerimden çok etkilendim. Her şey beklentilerimi aştı; harika görünen antrenman merkezi, kulübün organizasyonu ve oynadığımız her yerde kulübü takip eden taraftarlara kadar.
Beni en çok etkileyen şey stadyum oldu. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğu ve benim de tecrübem ve desteğimle kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma görevim olduğu çok açık.
Buraya gelerek iyi bir karar verdim. Kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum çünkü bu küçük bir şey değil. Bu fırsat bana verildiği için gerçekten gurur ve onur duyuyorum"
SZYMANSKI SÖZLERİ
Sebastian Szymanski hakkında konuşan Dzeko, "Sebastian sezona harika başladı ve bundan çok mutluyum. Özellikle de gol attığı için, çünkü bence bir takımda gol atabilecek daha fazla oyuncunun olması her zaman daha iyidir.
Ancak iyi bir başlangıç yapması benim için hiç de sürpriz değil çünkü kendisi iyi ve kaliteli bir oyuncu. Sezon boyunca bu formunu koruyacağını ve Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacağını umuyoruz." dedi.
Edin Dzeko, gol krallığında Icardi'yi yenmek mi yoksa şampiyonluk için Galatasaray'ı mı yenmek mi? sorusuna cevap verdi.
Dzeko: "Benim Fenerbahce'ye katılmamdaki en önemli neden bu kulübe ve taraftarına şampiyonluk unvanını geri vermek.
Bu benim mutlak önceliğim. Ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."