Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? FB - Nordsjaelland maçı hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

FENERBAHÇE'NİN PUAN ALMASI YETECEK

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.



H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda.



Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.



Fenerbahçe, bu akşamki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek.



H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.