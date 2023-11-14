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Araba alacaklar buraya! Taşıt kredisi faiz oranları! Bankalarda yarış kızıştı... Akbank, İş Bankası, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası...

Bankacılık sektöründe gözlemlenen son trendler arasında, kredi faiz oranlarındaki değişiklikler ve dijital bankacılık kanallarının artan tercihi dikkat çekiyor. Bankaların resmi açıklamalarına göre, bu iki faktör sektörde önemli bir dönüşümün işaretleri olarak görülüyor. Kredi faiz oranlarında yaşanan dalgalanmalar, hem tüketicilerin hem de bankaların stratejilerini etkiliyor. Öte yandan, online kredi başvurularının artmasıyla birlikte, bankacılık hizmetlerinin dijital platformlara daha fazla kaydığı gözleniyor. Bu durum, bankaların dijital hizmetlere daha fazla yatırım yapmasına ve bu alandaki hizmetlerini genişletmesine neden oluyor. İşte, bu gelişmelerin ışığında en uygun taşıt kredileri ve dijital bankacılığın sunduğu avantajlar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:36 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:36

Kredi faiz oranlarındaki son artış, finansal sektörü sallıyor ve vatandaşların kredi kullanma planları üzerindeki etkilerini artırıyor. Özellikle taşıt kredisi faiz oranlarındaki bu yükseliş, bankalar arasındaki rekabetin de önemli bir göstergesi. En güncel verilere göre, birçok banka 2. el taşıt kredisi faiz oranlarını revize etti. Kamu bankalarının cazip kampanyaları vatandaşların ilgisini çekerken, özel bankaların rekabet stratejileri faiz oranlarını genel olarak yükseltiyor. İşte Kasım 2023 taşıt kredisi faiz oranları...

AKBANK

Taşıt Kredisi İkinci El
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 23.387,41 TL
Toplam Ödeme: 844.246 TL


KUVEYT TÜRK

2. El Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.339 TL

TÜRKİYE FİNANS

2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 23.546,88 TL
Toplam Ödeme: 849.687 TL

VAKIF KATILIM

2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL

İŞ BANKASI

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 24.189,31 TL
Toplam Ödeme: 872.815 TL

GARANTİ BBVA

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %5,39
Aylık Taksit: 30.709,88 TL
Toplam Ödeme: 1.107.555 TL

ŞEKERBANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 23.786,94 TL
Toplam Ödeme: 858.329 TL

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL



ANADOLUBANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL

ZİRAAT BANKASI

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 24.594,47 TL
Toplam Ödeme: 887.400 TL

YAPI KREDİ

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 25.166,29 TL
Toplam Ödeme: 907.986 TL

ZİRAAT KATILIM

2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %4,11
Aylık Taksit: 25.248,41 TL
Toplam Ödeme: 910.942 TL

HALKBANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 25.412,97 TL
Toplam Ödeme: 916.866 TL

DENİZBANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 26.828,54 TL
Toplam Ödeme: 967.827 TL


ALTERNATİF BANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,60
Aylık Taksit: 27.292,77 TL
Toplam Ödeme: 984.539 TL

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