Araba alacaklar buraya! Taşıt kredisi faiz oranları! Bankalarda yarış kızıştı... Akbank, İş Bankası, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası...

Kredi faiz oranlarındaki son artış, finansal sektörü sallıyor ve vatandaşların kredi kullanma planları üzerindeki etkilerini artırıyor. Özellikle taşıt kredisi faiz oranlarındaki bu yükseliş, bankalar arasındaki rekabetin de önemli bir göstergesi. En güncel verilere göre, birçok banka 2. el taşıt kredisi faiz oranlarını revize etti. Kamu bankalarının cazip kampanyaları vatandaşların ilgisini çekerken, özel bankaların rekabet stratejileri faiz oranlarını genel olarak yükseltiyor. İşte Kasım 2023 taşıt kredisi faiz oranları...