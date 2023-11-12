Kurukahveci Mehmet Efendi hangi ülkenin markası? Kuru Kahveci Mehmet Efendi sahibi kimdir, nereli, Türk mü? İşte biyografisi...

Kurukahveci Mehmet Efendi hakkında detaylar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Köklü bir geçmişe sahip olan markanın hangi ülkeye ait olduğu merak konusu oldu. Peki, Kuru Kahveci Mehmet Efendi hangi ülkeye ait? İşte detaylar...