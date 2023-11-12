Kurukahveci Mehmet Efendi hangi ülkenin markası? Kuru Kahveci Mehmet Efendi sahibi kimdir, nereli, Türk mü? İşte biyografisi...

Kurukahveci Mehmet Efendi hakkında detaylar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Köklü bir geçmişe sahip olan markanın hangi ülkeye ait olduğu merak konusu oldu. Peki, Kuru Kahveci Mehmet Efendi hangi ülkeye ait? İşte detaylar...
Kurukahveci Mehmet Efendi hakkında detaylar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Köklü bir geçmişe sahip olan markanın hangi ülkeye ait olduğu merak konusu oldu. Peki, Kuru Kahveci Mehmet Efendi hangi ülkeye ait? İşte detaylar...
KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ NE ZAMAN KURULDU?
Kurukahveci Mehmet Efendi 1871 yılında İstanbul'da kurulan Türk markasıdır.
KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ KİMDİR?
1871'den beri Türk kahvesi üreten Kurukahveci Mehmet Efendi, köklü bir geçmişe sahip.
( Fotoğraf: Kurukahveci Mehmet Efendi ve ailesi )
O zamanlar, kahve çekirdekleri çiğ şekilde satılıp evlerde kavrulup öğütülüyordu. Ancak işi devralan Mehmet Efendi, kahveyi önceden kavurup müşterilere hazır hale getirme fikriyle tanındı.
Mehmet Efendi'nin vefatından sonra oğulları işi devraldı ve aile 1934'te "Kurukahveci" soyadını aldı. Uluslararası alanda adını duyurmak isteyen aile, dış ülkelerde etkinliklere katılmaya başladı. Hasan Selahattin, yurtdışında, Hulusi Bey ise teknolojiyi kullanarak toplu üretimi başlattı. Dükkanları, ünlü mimar Zühtü Başar tarafından yapılan "art deco" tarzında bir bina ile değiştirdiler.
Daha sonra Ahmet Rıza Kurukahveci, uluslararası eğitimi sayesinde firmanın çağdaşlaşmasını sağladı. Parşömenli kâğıt paketleme ve otomobille dağıtım gibi yenilikleri başlattı. Afiş ve takvim çalışmalarıyla reklamlarını güçlendirdi, özel arabalarla kahve dağıtımını başlattı.
Bugün, Mehmet Efendi'nin torunları firma yönetimini devraldı. Dördüncü kuşak olarak, aile geleneğini sürdürerek Türk kahvesini dünya çapında tanıtmaya devam ediyorlar.