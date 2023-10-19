Fairy, OMO, Pril, Ariel, CİF, Rinso, Yumoş, Pantene, Dove, Sleepy hangi ülkenin, sahibi yahudi mi? İsrail malları tam listesi 2023!

SLEEPY

Kökleri 1966 yılına dayanan Eruslu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri, 2004 yılında çocuk bezi üretimi ile başladı. 2010 yılında, yetişkin hasta bezi, ıslak havlu ve cep mendili; 2013 yılında yetişkin hasta bezi ve 2017 yılında ise kadın pedi üretimine başladı.

Eruslu Global Şirketler Topluluğu, 1966 yılında kurulmuştur. 1966 yılından bu yana sanayi ve üretim içinde olan Eruslu Ailesi; kimya, tekstil, inşaat, ambalaj, hijyen sektörlerindeki yatırımlarıyla Eruslu Global Şirketler Topluluğu'nu oluşturmuştur. Eruslu Global'in kökeni Gaziantep'tir.

UNILEVER FİRMASI KÖKENİ NE, SAHİBİ YAHUDİ Mİ?

Birçok marka Unilever şirketine ait olarak görülüyor.

Unilever, Birleşik Krallık merkezli, dünyanın en büyük yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri üreten şirketlerinden biridir. Unilever, dört ana bölüme - Yiyecekler, İkramlar (içecekler ve dondurma), Ev ve Kişisel Bakım - organize edilmiştir.