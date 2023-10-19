Fairy, OMO, Pril, Ariel, CİF, Rinso, Yumoş, Pantene, Dove, Sleepy hangi ülkenin, sahibi yahudi mi? İsrail malları tam listesi 2023!

Türkiye de dahil birçok ülkede işgalci İsrail'e karşı büyük bir tepki yükseldi. İsrail markalarına ve ürünlerine yönelik boykot çağrıları bu süreçte artış gösterdi. Peki, İsrail markalı ürünler hangileri? İşte o liste...
Türkiye de dahil birçok ülkede işgalci İsrail'e karşı büyük bir tepki yükseldi. İsrail markalarına ve ürünlerine yönelik boykot çağrıları bu süreçte artış gösterdi. Peki, İsrail markalı ürünler hangileri? İşte o liste...
İŞTE TEK TEK MARKA İNCELEMESİ
FAİRY
Temizlik sektörü
Sahibi: Procter & Gamble
Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri
Çıkış: 1950
OMO
Tür: Deterjan
Sahibi:Unilever
Kökeni: İngiltere
Çıkış: 1959
PRİL
Tür: Bulaşık temizleyicisi
Sahibi: Henkel
Kökeni: Almanya
Çıkış: 1951
ARİEL
Tür: Temizlik
Sahibi: Procter & Gamble
Kökeni: Birleşik Krallık
Çıkış: 1967
CİF
Tür: Temizlik sektörü
Sahibi: Unilever
Kökeni: Fransa
Çıkış: 1969
RİNSO
Tür: Deterjan
Sahibi:Unilever
Kökeni: İngiltere
Çıkış: 1908
YUMOŞ
Tür: Yumuşatıcı
Sahibi: Unilever
Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri
Çıkış:1970
PANTENE
Tür: Kişisel bakım
Sahibi: Procter & Gamble
Kökeni: İsviçre
Çıkış: 1947
DOVE
Tür: Kişisel bakım
Sahibi: Unilever
Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri
Çıkış: 1955
SLEEPY
Kökleri 1966 yılına dayanan Eruslu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri, 2004 yılında çocuk bezi üretimi ile başladı. 2010 yılında, yetişkin hasta bezi, ıslak havlu ve cep mendili; 2013 yılında yetişkin hasta bezi ve 2017 yılında ise kadın pedi üretimine başladı.
Eruslu Global Şirketler Topluluğu, 1966 yılında kurulmuştur. 1966 yılından bu yana sanayi ve üretim içinde olan Eruslu Ailesi; kimya, tekstil, inşaat, ambalaj, hijyen sektörlerindeki yatırımlarıyla Eruslu Global Şirketler Topluluğu'nu oluşturmuştur. Eruslu Global'in kökeni Gaziantep'tir.
UNILEVER FİRMASI KÖKENİ NE, SAHİBİ YAHUDİ Mİ?
Birçok marka Unilever şirketine ait olarak görülüyor.
Unilever, Birleşik Krallık merkezli, dünyanın en büyük yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri üreten şirketlerinden biridir. Unilever, dört ana bölüme - Yiyecekler, İkramlar (içecekler ve dondurma), Ev ve Kişisel Bakım - organize edilmiştir.
Unilever'in Türkiye'de ürettiği ürünler
Gıda ve Dondurma markaları
Algida (dondurma)
Knorr (gıda ürünü)
Lipton (çay)
Red Rose Tea (çay)
Tazo (çay)
PG Tips (çay)
Brooke Bond (çay)
Magnum (dondurma)
Bubble O' Bill (dondurma)
Ben & Jerry's (dondurma)
Choco Taco (dondurma)
Breyers (dondurma)
Talenti (dondurma)
Carte d'Or (dondurma)
Calve (mayonez ve ketçap)
Colman's (hardal)
Hellmann's (mayonez ve ketçap)
Cornetto (dondurma)
Viennetta (dondurma)
Fruttare (meyveli dondurma)
Algida Max (dondurma)
Grom (dondurma) (dondurma)
Klondike (dondurma)
Pfanni (patates)
Cup-a-Soup (çorba)
Pot Noodle (çorba)
Sir Kensington's (yiyecek)
SlimFast (yiyecek)
Bertolli (zeytin yağı)
Marmayt (sos)
Wall's (et)
Boursin (marka)
Maille (marka)
Ev bakımı ürünleri
Cif (mutfak ve banyo temizliği)
Domestos (hijyenik temizlik kremi)
Omo (deterjan)
Yumoş (çamaşır yumuşatıcı)
Rinso (Çamaşır Deterjanı)
Sunlight Cif (bulaşık deterjanı)
Vim (hijyenik temizlik kremi)
Kişisel bakımı ürünleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Axe (deodorant ve şampuanlar)
Dove (sabun ve şampuanlar)
Dove Men+Care (sabun ve şampuanlar)
Lifebuoy (marka) (sabunlar)
Pears (marka) (sabunlar)
Lux (marka) (sabunlar)
Zest (marka) (sabunlar)
Rexona (Deodorant ve antiperspirant)
Signal (diş macunu)
Mentadent (diş macunu)
Noxzema (cild bakım kremi)
Vazelin (cild bakım kremi)
Pond's (bakım ürünleri)
TRESemmé (bakım ürünleri)
Radox (bakım ürünleri)
Simple Skincare (bakım ürünleri)
Clear (marka) (şampuan)
Elidor (şampuan)
Timotei (şampuan)
Suave (şampuan)