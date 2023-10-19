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Fairy, OMO, Pril, Ariel, CİF, Rinso, Yumoş, Pantene, Dove, Sleepy hangi ülkenin, sahibi yahudi mi? İsrail malları tam listesi 2023!

Gazze'de yaşanan son korkunç olayda, işgalci İsrail ordusu bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırı, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve uluslararası toplumdan işgalci İsrail'e karşı ciddi tepkilere sebep oldu. İsrail markalarına ve ürünlerine yönelik boykot çağrıları da artış gösterdi. Bu kapsamda arama motorlarına "İsrail malları hangileri?" sorusu yöneltildi. Peki, Fairy, OMO, Pril, Ariel, CİF, Rinso, Yumoş, Pantene, Dove, Sleepy hangi ülkenin, sahibi yahudi mi? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 10:59 Güncelleme 19 Ekim 2023, 11:01
Fairy, OMO, Pril, Ariel, CİF, Rinso, Yumoş, Pantene, Dove, Sleepy hangi ülkenin, sahibi yahudi mi? İsrail malları tam listesi 2023!

Türkiye de dahil birçok ülkede işgalci İsrail'e karşı büyük bir tepki yükseldi. İsrail markalarına ve ürünlerine yönelik boykot çağrıları bu süreçte artış gösterdi. Peki, İsrail markalı ürünler hangileri? İşte o liste...

İŞTE TEK TEK MARKA İNCELEMESİ

FAİRY

Temizlik sektörü

Sahibi: Procter & Gamble

Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri

Çıkış: 1950

OMO

Tür: Deterjan

Sahibi:Unilever

Kökeni: İngiltere

Çıkış: 1959

PRİL

Tür: Bulaşık temizleyicisi

Sahibi: Henkel

Kökeni: Almanya

Çıkış: 1951

ARİEL

Tür: Temizlik

Sahibi: Procter & Gamble

Kökeni: Birleşik Krallık

Çıkış: 1967

CİF

Tür: Temizlik sektörü

Sahibi: Unilever

Kökeni: Fransa

Çıkış: 1969

RİNSO

Tür: Deterjan

Sahibi:Unilever

Kökeni: İngiltere

Çıkış: 1908

YUMOŞ

Tür: Yumuşatıcı

Sahibi: Unilever

Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri

Çıkış:1970

PANTENE

Tür: Kişisel bakım

Sahibi: Procter & Gamble

Kökeni: İsviçre

Çıkış: 1947

DOVE

Tür: Kişisel bakım

Sahibi: Unilever

Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri

Çıkış: 1955

SLEEPY

Kökleri 1966 yılına dayanan Eruslu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri, 2004 yılında çocuk bezi üretimi ile başladı. 2010 yılında, yetişkin hasta bezi, ıslak havlu ve cep mendili; 2013 yılında yetişkin hasta bezi ve 2017 yılında ise kadın pedi üretimine başladı.

Eruslu Global Şirketler Topluluğu, 1966 yılında kurulmuştur. 1966 yılından bu yana sanayi ve üretim içinde olan Eruslu Ailesi; kimya, tekstil, inşaat, ambalaj, hijyen sektörlerindeki yatırımlarıyla Eruslu Global Şirketler Topluluğu'nu oluşturmuştur. Eruslu Global'in kökeni Gaziantep'tir.

UNILEVER FİRMASI KÖKENİ NE, SAHİBİ YAHUDİ Mİ?

Birçok marka Unilever şirketine ait olarak görülüyor.

Unilever, Birleşik Krallık merkezli, dünyanın en büyük yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri üreten şirketlerinden biridir. Unilever, dört ana bölüme - Yiyecekler, İkramlar (içecekler ve dondurma), Ev ve Kişisel Bakım - organize edilmiştir.

Unilever'in Türkiye'de ürettiği ürünler

Gıda ve Dondurma markaları

Algida (dondurma)

Knorr (gıda ürünü)

Lipton (çay)

Red Rose Tea (çay)

Tazo (çay)

PG Tips (çay)

Brooke Bond (çay)

Magnum (dondurma)

Bubble O' Bill (dondurma)

Ben & Jerry's (dondurma)

Choco Taco (dondurma)

Breyers (dondurma)

Talenti (dondurma)

Carte d'Or (dondurma)

Calve (mayonez ve ketçap)

Colman's (hardal)

Hellmann's (mayonez ve ketçap)

Cornetto (dondurma)

Viennetta (dondurma)

Fruttare (meyveli dondurma)

Algida Max (dondurma)

Grom (dondurma) (dondurma)

Klondike (dondurma)

Pfanni (patates)

Cup-a-Soup (çorba)

Pot Noodle (çorba)

Sir Kensington's (yiyecek)

SlimFast (yiyecek)

Bertolli (zeytin yağı)

Marmayt (sos)

Wall's (et)

Boursin (marka)

Maille (marka)

Ev bakımı ürünleri

Cif (mutfak ve banyo temizliği)

Domestos (hijyenik temizlik kremi)

Omo (deterjan)

Yumoş (çamaşır yumuşatıcı)

Rinso (Çamaşır Deterjanı)

Sunlight Cif (bulaşık deterjanı)

Vim (hijyenik temizlik kremi)

Kişisel bakımı ürünleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Axe (deodorant ve şampuanlar)

Dove (sabun ve şampuanlar)

Dove Men+Care (sabun ve şampuanlar)

Lifebuoy (marka) (sabunlar)

Pears (marka) (sabunlar)

Lux (marka) (sabunlar)

Zest (marka) (sabunlar)

Rexona (Deodorant ve antiperspirant)

Signal (diş macunu)

Mentadent (diş macunu)

Noxzema (cild bakım kremi)

Vazelin (cild bakım kremi)

Pond's (bakım ürünleri)

TRESemmé (bakım ürünleri)

Radox (bakım ürünleri)

Simple Skincare (bakım ürünleri)

Clear (marka) (şampuan)

Elidor (şampuan)

Timotei (şampuan)

Suave (şampuan)


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