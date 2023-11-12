ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇ SONUCU: 0-0! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig 'de heyecan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı izle devam etti. Karşılaşmayı canlı takip edemeyenler maç sonucunu araştırmaya başladı. Peki Adana Demirspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Zorlu 90 dakikada kazanan çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 31'e yükselten Fenerbahçe, averajla Galatasaray'ın önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor ise 22 puanla 3. sıraya yükseldi.