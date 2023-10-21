İsrail malları mı? İpana, Skechers, Dr. Oetker, Prima, Danone, Fuse Tea hangi ülkenin malı, sahipleri kim?

Gazze'de yaşanan son dehşet verici olay, işgalci İsrail ordusunun bir hastaneyi hedef alması sonucu yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Söz konusu saldırı, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve uluslararası toplumdan işgalci İsrail'e karşı ciddi tepkileri beraberinde getirdi. Bu acı verici olay, İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrılarının da artmasına yol açtı. Peki, İpana, Skechers, Dr. Oetker, Prima, Danone, Fuse Tea hangi ülkenin malı, sahipleri kim? İsrail malları mı? İşte merak edilenler...

İPANA Ipana, Almanya merkezli bir diş bakım ürünleri markasıdır. 1901 yılında kurulan ve o günden beri diş sağlığını teşvik etmek için çeşitli ürünler sunan Ipana, genellikle diş macunları ve diş fırçalarıyla özdeşleşmiştir. SKECHERS Genel merkezi: Manhattan Beach, Kaliforniya, ABD Kurucuları: Robert Greenberg, Michael Greenberg Kuruluş tarihi: 1992 CEO: Robert Greenberg (Eki 1993–)