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İsrail malları mı? İpana, Skechers, Dr. Oetker, Prima, Danone, Fuse Tea hangi ülkenin malı, sahipleri kim?

Türkiye ve birçok ülke, İsrail'in işgalci politikalarına yönelik büyük bir tepki göstermekte ve bu bağlamda İsrail markalarına ve ürünlerine karşı boykot çağrıları artmaktadır. Ancak, bu markaların ülke kökenleri ve sahipleri hakkında doğru bilgiye sahip olmak önemlidir. Peki, İpana, Skechers, Dr. Oetker, Prima, Danone, Fuse Tea hangi ülkenin malı, sahipleri kim? İsrail malları mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 11:41 Güncelleme 21 Ekim 2023, 11:41
İsrail malları mı? İpana, Skechers, Dr. Oetker, Prima, Danone, Fuse Tea hangi ülkenin malı, sahipleri kim?

Gazze'de yaşanan son dehşet verici olay, işgalci İsrail ordusunun bir hastaneyi hedef alması sonucu yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Söz konusu saldırı, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve uluslararası toplumdan işgalci İsrail'e karşı ciddi tepkileri beraberinde getirdi. Bu acı verici olay, İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrılarının da artmasına yol açtı. Peki, İpana, Skechers, Dr. Oetker, Prima, Danone, Fuse Tea hangi ülkenin malı, sahipleri kim? İsrail malları mı? İşte merak edilenler...

İPANA

Ipana, Almanya merkezli bir diş bakım ürünleri markasıdır. 1901 yılında kurulan ve o günden beri diş sağlığını teşvik etmek için çeşitli ürünler sunan Ipana, genellikle diş macunları ve diş fırçalarıyla özdeşleşmiştir.

SKECHERS

Genel merkezi: Manhattan Beach, Kaliforniya, ABD

Kurucuları: Robert Greenberg, Michael Greenberg

Kuruluş tarihi: 1992

CEO: Robert Greenberg (Eki 1993–)

DR. OETKER

Dr.Oetker, gıda sektöründe çalışan bir holdingdir. Tüm ülkelerdeki Dr. Oetker kuruluşları, merkezi Bielefeld'de bulunan Oetker International tarafından idare edilmektedir.

Kurucusu: August Oetker

Kuruluş tarihi: 1891

Genel merkezi: Bilafat, Almanya

PRİMA

Pampers Procter & Gamble şirketinin bebek bezi markası. Türkiye'de Prima ismi ile pazarlanmaktadır. UnderJams markası da geliştirmiştir. 1994 yılında başka bir Luvs markası da tanıtıldı.

Satış alanı: Bebek bezi, ıslak mendil, eğitim pantolonu

Çıkış: 1961

Ana şirket: Procter & Gamble

Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri

DANONE

Danone, sütlü ürünleri ve içecekleri ile tanınan Fransa merkezli çok uluslu bir şirket.

FUSE TEA

Fuze içecek markası 2000 yılında Lance Collins ve Paula Grant tarafından Englewood Cliffs, New Jerseyde kuruldu ve ürünlerini ilk kez Kuzey Kaliforniyada piyasaya sundular.İlk ürün karışık dut, muz kolada ve kızılcık ahududu karışımından alınan içecek idi.

Nesquik

Nesquik, Nestlé'ye ait olan kahvaltılık gevrek ve aromalı süt markasıdır. 1948'de Nestlé, Amerika'da Nestle Quik adlı çikolata aromalı süt için bir karışım üretti, 1950'li yıllarda Avrupa'da da bu karışım satılmaya başladı. 1999 yılında ise tüm dünyada Nesquik adıyla bilinmeye başladı.

Sahibi: Nestlé

Kökeni: Vevey, İsviçre

Slogan: Sütü sevdirir

Çıkış: 1948


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