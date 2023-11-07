LEVENT METRO İNTİHARI son dakika! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda intihar girişimi!

Son dakika haberine göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonununda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.
Son dakika haberine göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonununda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.
Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır.
Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.'' denildi.