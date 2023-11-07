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LEVENT METRO İNTİHARI son dakika! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda intihar girişimi!

Son dakika... O bölgede metro seferleri durduruldu! Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ne zaman açılacak? M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle 4.Levent istasyonu işletmeye kapatıldı. Açıklama Metro İstanbul'dan geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 09:58 Güncelleme 07 Kasım 2023, 10:50
LEVENT METRO İNTİHARI son dakika! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda intihar girişimi!

Son dakika haberine göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonununda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.

Metroda intihar! Seferler iptal!

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır.

Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.'' denildi.

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