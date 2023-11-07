2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün son gün! Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonucu dvprogram.state.gov...

Green Card , Amerika'da sürekli oturum izni sağlayan bir yol sunar. Her sene, dvprogram.state.gov adresi üzerinden Green Card başvuruları alınır ve kazananlar rastgele seçilir. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, hangi ay açıklanacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

7 Kasım günü TSİ 20.00'de başvurular kapanacak. Başvuru işlemleri https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır.



Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.