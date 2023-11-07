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2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün son gün! Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonucu dvprogram.state.gov...

ABD'de yaşama şansı elde etmek isteyen birçok kişi için Green Card, önemli bir hedef haline gelmiştir. 2024 Green Card başvuru süreci başlamış ve başvurular, dvprogram.state.gov adresi üzerinden online olarak yapılıyor. Bugün başvuru için son gün! Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 08:29 Güncelleme 07 Kasım 2023, 08:29
2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün son gün! Green Card Yeşil Kart başvuru sonucu dvprogram.state.gov...

Green Card, Amerika'da sürekli oturum izni sağlayan bir yol sunar. Her sene, dvprogram.state.gov adresi üzerinden Green Card başvuruları alınır ve kazananlar rastgele seçilir. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, hangi ay açıklanacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

GREEN CARD BAŞVURU SON GÜNÜ

Green Card başvuruları 4 Ekim'de başladı, son gün ise 7 Kasım olarak duyuruldu.

7 Kasım günü TSİ 20.00'de başvurular kapanacak. Başvuru işlemleri https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır.

Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.



Green Card için İngilizce bilme şartı aranmaz.

Evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler.

2024 GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Katılımcılar Mayıs ayı başlarında DV başvuru durumlarını kontrol edebilir ve https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü'ne tıklayarak sonucu görüntüleyebilir. Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaraları olmalıdır.

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