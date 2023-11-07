Dilan Polat’ın yardımcısı Şule nereli, kaç yaşında? Dilan Polat Şule kimdir, soyadı ne? Instagram ve Tiktok adresi...

Türkiye'de son günlerde büyük yankı uyandıran bir olayın ardından, Polat ailesi kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme geldi. İddialar sonucunda yapılan soruşturma neticesinde Dilan ve Engin Polat çifti dahil olmak üzere toplam 18 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilan ve Engin Polat çifti, 1 Kasım tarihinde gözaltına alındıktan sonra dün gece saatlerinde çıkan tutuklama kararıyla cezaevine sevk edildi. Ailenin kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları çerçevesindeki bu gelişmeler, kamuoyunu derinden etkiledi. Özellikle Dilan Polat'ın yanında çalışan Şule'nin açıklamaları sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dilan Polat Şule kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Dilan Polatın çalışanı Şule kimdir? İşte tüm merak edilenler...