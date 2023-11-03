Kooperatif dolandırıcılığı nedir, ne demek? Banu Parlak kooperatif dolandırıcılığı suçu ne anlama geliyor?





KOOPERATİF DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

Kooperatif dolandırıcılığı, insanların sahte bir kooperatif veya işbirliği teklifi altında topluluklarına veya bireylerine yatırım yapmalarını sağlayan bir dolandırıcılık türüdür. Dolandırıcılar, kurdukları sahte kooperatif veya işbirliği fikriyle potansiyel yatırımcıları çekmeye çalışırlar. Bu tür dolandırıcılık, yatırımcılara yüksek getiriler veya düşük risk vaat ederek onları kandırmayı amaçlar. Kooperatif dolandırıcıları, yatırımcılardan para toplar ve genellikle bu paraları kişisel kullanımları için harcarlar veya daha fazla yatırımcı çekmek için kullanırlar.