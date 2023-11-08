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Banu Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Eski hali ve Instagram hesabı..

Son dakika Banu Parlak kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma açılmıştı. Dilan Polat ile arasında husumet bulunan Banu Parlak'ın da gözaltına alınması büyük ilgi çekti. Bu nedenle Banu Parlak ile Dilan Polat arasındaki ilişkinin detayları ve birçok konu merak ediliyor. Peki, Banu Parlak kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 15:28 Güncelleme 08 Kasım 2023, 15:30
Banu Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Eski hali ve Instagram hesabı..

Son dakika Banu Parlak kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma açılmıştı. Dilan Polat ile arasında husumet bulunan Banu Parlak'ın da gözaltına alınması büyük ilgi çekti. Bu nedenle Banu Parlak ile Dilan Polat arasındaki ilişkinin detayları ve birçok konu merak ediliyor. Peki, Banu Parlak kimdir? İşte detaylar...

Şarkıcı Banu Parlak "dolandırıcılıktan" gözaltına alındı!

BANU PARLAK TUTUKLANDI MI?

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle akay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

DİLAN POLAT'LA DALGA GEÇMİŞTİ!

Parlak, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile Dilan Polat'ın taklidini yaparak dalga geçmişti. Polat'ın gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldüğü anlarda bir polis memuruna 'komiserim' dediği anları taklit eden Parlak'a, pek çok kişi tepki gösterdi.

GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Olay 1 Ekim'de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, saat 02.00 ve 04.30 sıralarında güzellik merkezine gelen şüpheliler silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 'suç örgütüne üye olmak' 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'TIR"

Öte yandan Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasındaki paylaşımında "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı.

Parlak, fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı olaydan sorumlu tutarak,"Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak'ı vurmam için beni tutular, diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00'de sıkılıyor bir de 05.00'te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte" ifadelerini kullanmıştı.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi. "Narin Yarim" single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.

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