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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Dilan Polat - Engin Polat' açıklaması! Şüpheli işlemler tek tek tespit edildi: "İddianameyi görelim"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kara para aklama iddiasıyla gündemde olan ve gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin konuştu. Polat çifti ve şirketlerinin şüpheli işlemlerinin tek tek tespit edildi, malvarlıklarına tedbir konulduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 11:26 Güncelleme 03 Kasım 2023, 11:36
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Dilan Polat - Engin Polat’ açıklaması! Şüpheli işlemler tek tek tespit edildi: İddianameyi görelim 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Dilan Polat - Engin Polat’ açıklaması! Şüpheli işlemler tek tek tespit edildi: İddianameyi görelim 2

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Dilan Polat - Engin Polat’ açıklaması! Şüpheli işlemler tek tek tespit edildi: İddianameyi görelim 3

Raporda, tasfiye halindeki 5 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

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