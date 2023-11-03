Galatasaray Kasımpaşa MAÇ SONUCU: 2-1 | ÖZET

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile açıldı. Sarı-kırmızılı takım sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 54. dakikada Kenneth Omeruo'dan geldi.

14. dakikada Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Fall'ın ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 31. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Ben Ouanes'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Ngoy'un yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.