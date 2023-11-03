Galatasaray Kasımpaşa MAÇ SONUCU: 2-1 | ÖZET

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile açıldı. Sarı-kırmızılı takım sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 54. dakikada Kenneth Omeruo'dan geldi.
14. dakikada Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Fall'ın ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
31. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Ben Ouanes'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Ngoy'un yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
33. dakikada Gomis ile girdiği ikili mücadelenin ardından topun olan Zaha'nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
38. dakikada sağ kanattan Kaan Ayhan'ın yerden ortasında kale önünde Icardi'nin düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
51. dakikada Ziyech'in ara pasında kale önünde Icardi topuk pasıyla arkaya bıraktı. Boşta kalan topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Pozisyonu takip eden Zaha'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
54. dakikada sol köşeden Aytaç'ın kullandığı kornerde ön direkte Omeruo'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
69. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.
71. dakikada sağ kanattan Kerem'in yaptığı ortada Icardi kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.