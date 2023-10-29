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Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş evli mi, sevgilisi var mı, kim? Boyu, kilosu, kariyeri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş yarışacak. Peki Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş evli mi, sevgilisi var mı, kim?

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 16:53 Güncelleme 29 Ekim 2023, 16:57
Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş evli mi, sevgilisi var mı, kim? Boyu, kilosu, kariyeri...

Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısında olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana gelen fenomen yarışma programının bugünkü konukları arasında milli sporcumuz Zehra Güneş yarışmacı koltuğuna oturacak. Peki Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş evli mi, sevgilisi var mı, kim?

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu.

2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı.

1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

23 yaşındaki milli sporcu, 1.97 cm boyunda

Ünlü voleybolcu aralık ayına kadar Eren Dişli ile beraberdi. Çiftin ilişkileri yaklaşık bir yıl sürdü. Zehra Güneş ve sevgilisi son olarak ilişkilerinin 1. yılını sosyal medya hesabından paylaştıkları romantik pozla kutlamıştı. Kutlamanın ardından Eren Dişli'nin, sevgilisine evlenme teklifi ettiği ortaya çıkmıştı.

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