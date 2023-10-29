Kim Milyoner Olmak İster , 29 Ekim özel bölümüyle bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısında olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana gelen fenomen yarışma programının bugünkü konukları arasında milli sporcumuz Zehra Güneş yarışmacı koltuğuna oturacak. Peki Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Zehra Güneş evli mi, sevgilisi var mı, kim?

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu.