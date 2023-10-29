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29 Ekim boğazda gemi geçit töreni nereden izlenir, saat kaçta başlayacak? İstanbul Boğazı 100 gemi ne zaman geçecek?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen görkemli geçit töreni büyük bir heyecanla bekleniyor. 29 Ekim'de gerçekleşecek olan bu tarihi etkinlik, Türk donanmasının 100 savaş gemisi ile İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve 20 savaş uçağının eşlik edeceği muhteşem bir görsel şölen olacak. Peki, 29 Ekim boğazda gemi geçit töreni nereden izlenir, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 15:45 Güncelleme 29 Ekim 2023, 16:19
29 Ekim boğazda gemi geçit töreni nereden izlenir, saat kaçta başlayacak? İstanbul Boğazı 100 gemi ne zaman geçecek?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak amacıyla düzenlenen tarihi gemi geçit töreni büyük bir heyecanla bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun sevk ve idaresinde gerçekleşecek olan bu muazzam etkinlik, Türk donanmasının tarihindeki en büyük resmi geçidini sunacak. İşte 29 Ekim gemi geçit töreni ile ilgili ayrıntılar...

BOĞAZDAN GEMİLER SAAT KAÇTA GEÇECEK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri kapsamında boğaz gösterisi yapılacak. 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

SAAT 16.00'DAN İTİBAREN İSTANBUL BOĞAZI'NA DAVET EDİYORUM
Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları Boğaz'a davet etti. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihî günde, İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz. Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdini, yanlarında bayraklarıyla saat 16.00'dan itibaren İstanbul Boğazı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yapacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapılacak.

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