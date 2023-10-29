Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buse Tosun Çavuşoğlu evli mi, eşi kim? Boyu, kilosu, kariyeri...

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BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Olimpik Türk kadın güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu 5 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda Buse Tosun bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Buse, Avrupa üçüncüsü oldu.
2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Buse Tosun, 2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazandı.Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kazandı.