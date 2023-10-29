Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buse Tosun Çavuşoğlu evli mi, eşi kim? Boyu, kilosu, kariyeri...

''Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buse Tosun Çavuşoğlu evli mi, eşi kim?'' soruları Kim Milyoner Olmak İster?'in izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam 29 Ekim özel bölümüyle ekrana gelecek yarışmada Buse Tosun Çavuşoğlu yarışacak. İşte Buse Tosun ÇavuşoğluBuse Tosun Çavuşoğlu'na dair bilgiler...