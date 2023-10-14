İsmail Yüksek Real Madrid’in radarına girmeyi başardı!

Türkiye'nın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performans ile alkış toplayan İsmail Yüksek maç boyunca Hırvatistan'ın orta sahasındaki yıldız oyunculara da üstünlük sağlamayı başardı.

Önceki gün yaptığı pres ile sahada basmadık yer bırakmayan yıldız futbolcu Hırvatistan'ın orta sahasında görev alan Luka Modric- Marcelo Brozovic ve Mateo Kovacic üçlüsünden daha fozla top kazandı.

Söz konusu üçlü maç boyunca 21 kez top kazanırken, İsmail Yüksek ise bitmeyen enerjisiyle 24 top kazanmayı başardı. Yıldız futbolcunun bu performansı scout ekiplerinin de dikkatini çekti.

16 NUMARA ÇOK İYİYDİ

Maçı izleyenler arasında yer alan Real Madrid Şef Scoutu Juni Calafat, uçakta attığı storyde İsmail Yüksek'e övgüler yağdırdı. Juni Calafat, "16 numara çok iyiydi!!" mesajını paylaştı. Yıldız futbolcu sergilediği performansla Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmiş durumda. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan kontratı 2024'te sona erecek.