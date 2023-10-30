İlk kez duyacaksınız! Tükenmez kalemlerin kapağı meğer bu işe yarıyormuş!

KAPAKTAKİ DELİK BU İŞE YARIYORMUŞ! Tükenmez kalemlerin kapakları, sıkça göz ardı edilen fakat hayat kurtaran küçük bir detayla donatılmış durumda: Delik! Bu ufak delik, kalemin içindeki basıncı dengelemeye yardımcı oluyor ve mürekkebin akmasını kontrol ediyor. Ancak asıl önemli olan, bu deliğin gizlediği yaşamsal bir işlev.

HAYAT KURTARIYOR! Kalemlerin kapaklarında yer alan bu delik, insan hayatını korumaya yönelik bir tasarım unsurudur. Bazı insanlar can sıkıntısından veya dikkatsizlikleri sonucu, kalemin kapağını ağızlarına götürebilirler. Ne yazık ki, bu durum bazen kapağın boğaza kaçmasına neden olabilir. Bu küçük parça, boğazı tıkayarak ölüm riski yaratabilir.

Araştırmalara göre, 2000-2010 yılları arasında Amerika'da 10 binden fazla insanın kalem parçası yuttuğu tespit edilmiş ve bu nedenle 100 kişi hayatını kaybetmiştir. İşte bu nedenle tükenmez kalem üreticileri, kapağın boğaza kaçmasını önlemek için bu deliği eklemişlerdir. Tükenmez kalemin kapaklarındaki bu delik, küçük bir ayrıntı gibi görünse de olası bir ölümcül riski engelleyebilme potansiyeli taşıyor. En şanslı ve zekileri açıklandı: 2+2+2+2+2+1 ezberleyenler... TC Kimlik no ezberleme şekli ile şans arasında bağlantı keşfedildi! Şampuan formülleriyle evde doğal yumuşacık saçlar! Evinizde saçlarınız pamuk gibi olacak!