Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi! SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? TFF duyurdu

Süper Kupa maçı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Süper Kupa final maçı tarihi ve nerede oynanacağı netlik kazandı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa için TFF'den açıklama geldi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? İşte detaylar...