Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi! SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? TFF duyurdu

Süper Kupa maçı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Süper Kupa final maçı tarihi ve nerede oynanacağı netlik kazandı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa için TFF'den açıklama geldi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? İşte detaylar...
⚽SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta oynanacağını açıkladı.
⚽GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA?
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."