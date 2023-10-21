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Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi! SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? TFF duyurdu

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Süper Kupa maçı tarihi ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 10:50 Güncelleme 21 Ekim 2023, 10:50
Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi! SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? TFF duyurdu

Süper Kupa maçı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Süper Kupa final maçı tarihi ve nerede oynanacağı netlik kazandı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa için TFF'den açıklama geldi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? İşte detaylar...

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta oynanacağını açıkladı.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA?

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.


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