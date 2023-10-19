Hemen fenomen olma şansı yakalayın! Tiktok uygulamasının mavi tik sembolünün alınabilmesi için öncelikle uygulama üzerinden başvuruda bulunulması gereklidir. Tiktok mavi tik alınabilmesi için Tiktok'a İngilizce yazılmış bir mailin atılması ve neden mavi tik alınmak istediğinin de söylenmesi gereklidir. Sade bir dil ile yazılmış olan bu mailin cevabı kısa bir süre sonra taraflara iletilir ve mavi tik alıp alamayacakları bilgisi kendilerine sunulur. Peki Tiktok mavi tik nasıl alınır? Tiktok mavi tik hilesi nedir? Mavi tik alma başvuru şartları nedir? Tiktok Mavi Tik Alma Koşulları Nelerdir? Mavi tikin Tiktok üzerinden alınabilinmesi için kişilerin uymaları gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır: İlgili tiktok hesabının telefon numarasının ve e-posta adresinin doğrulanmış olması gerekir.

Tiktok hesabının aktif olarak kullanılması gereklidir.

Aktif olarak kullanılan tiktok hesabından paylaşılan içeriklerin eğlenceli ve insanların dikkatini çeken nitelikte olması gereklidir. İnsanların beğenmediği içeriklerin paylaşılması başta video izlenmelerini etkilese de sonraki zamanlarda kişilerin takipçi kaybetmelerine neden olabilir.

Aktif kullanılan tiktok hesaplarının takipçilerin mümkün oldukça fazla olması gerekir.(en az 1.000 takipçi olması gerekir)

Videoların gündemde popüler olan içeriklerden kurgulanması da önemlidir.

Her gün içerik paylaşımı yapılması gereklidir.

Videolarının beğenilerinin mümkün oldukça fake hesaplardan olmaması gerekir.

Arama geçmişinde tiktok hesabının ismi fazlaca olması gerekir.

Gerçek hayatta başarılı ve tanınmış olmak daha hızlı mavi tik alınmasını sağlar.

Tiktok hesabı kullanan kişilerin çektikleri videolar, ne kadar fazla kişi tarafından izlenirse tiktok mavi tik alınması daha kolay gerçekleşir.

Tiktok Mavi Tik Kaç Para? Tiktok mavi tik sembolü , tiktok tarafından para ile satılan bir ifade değildir. Tiktok kullanan ve mavi tike sahip olmak isteyen kişilerin bu sembole sahip olabilmeleri için kendilerine sunulmuş olan şartları yerine getirmeleri ve Tiktok tarafından da onay almaları gereklidir. Tiktok Mavi Tik Kaç Takipçide Alınır? Tiktok üzerinden mavi tik alınabilmesi için Tiktok hesap sahiplerinin en az 1.000 kişi tarafından takip edilmeleri gereklidir. Bu takipçi sayısının ne kadar üstünde olunursa, kişilerin mavi tik alabilme ihtimalleri o kadar artacaktır. Ancak kişilerin takipçi sayıları 999 iken bile yaptıkları başvurular, koşullar yerine getirilmediği sebebi ile reddedilir.