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Güneş tutulması Türkiye'den izlenilecek mi? Özellikleri ne? 14 Ekim Halkalı Güneş tutulması bugün, saat kaçta 2023?

Güneş tutulmaları, gökyüzünde gerçekleşen büyüleyici ve nadir doğa olaylarıdır. 2023 yılının son Güneş tutulması, özellikle Türkiye'de ve çeşitli bölgelerde gözlemlemek isteyenler için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bu tutulma, astronomi meraklıları için büyük bir ilgi konusu olmuştur. Peki, 14 Ekim Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta 2023? Güneş tutulması Türkiye'den izlenilecek mi? Özellikleri ne? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:35 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:35
Güneş tutulması Türkiye’den izlenilecek mi? Özellikleri ne? 14 Ekim Halkalı Güneş tutulması bugün, saat kaçta 2023?

2023 yılının son Güneş tutulması, gökyüzü meraklıları ve astronomi severler için büyük bir heyecan yaratıyor. Ekim ayı Güneş tutulması, Halkalı Güneş Tutulması olarak adlandırılırken aynı zamanda Ateş Çemberi Güneş Tutulması olarak da biliniyor. Güneş tutulmaları, gökyüzü olaylarının en büyüleyici ve etkileyici olanlarından biridir. Bu yılın Güneş tutulmaları Türkiye'de büyük bir ilgi uyandırdı. İlk olarak Nisan ayında gerçekleşen Hibrit Güneş Tutulması, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunmuştu. Şimdi ise, yılın son Güneş tutulması olan Halkalı Güneş Tutulması'nın heyecanı dorukta. Peki, 14 Ekim Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta 2023? Güneş tutulması Türkiye'den izlenilecek mi? Özellikleri ne? İşte merak edilenler...

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA?

14 Ekim 2023 Cumartesi günü halkalı güneş tutulması meydana gelecek. ABD'de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayan Güneş tutulması Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek.

NASA yetkilisi Kelly Korreck CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüler canlı paylaşılacağı söyledi.

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2023 EKİM AYI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

NASA'ya göre, Halkalı Güneş tutulması Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek. Ancak Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bir güneş tutulması meydana gelir ve böylece Dünya'daki bir izleyici için Güneş'in görüntüsü tamamen veya kısmen engellenir.

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın görünür çapının Güneş'inkinden küçük olması durumunda meydana gelir, Güneş ışığının çoğunu engeller ve Güneş'in bir halka (halka) gibi görünmesine neden olur. Halkalı tutulma, Dünya'nın binlerce kilometre veya mil genişliğindeki bir bölgesinde kısmi tutulma olarak görülür.


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