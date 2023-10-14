Güneş tutulması Türkiye’den izlenilecek mi? Özellikleri ne? 14 Ekim Halkalı Güneş tutulması bugün, saat kaçta 2023?

2023 yılının son Güneş tutulması, gökyüzü meraklıları ve astronomi severler için büyük bir heyecan yaratıyor. Ekim ayı Güneş tutulması, Halkalı Güneş Tutulması olarak adlandırılırken aynı zamanda Ateş Çemberi Güneş Tutulması olarak da biliniyor. Güneş tutulmaları, gökyüzü olaylarının en büyüleyici ve etkileyici olanlarından biridir. Bu yılın Güneş tutulmaları Türkiye'de büyük bir ilgi uyandırdı. İlk olarak Nisan ayında gerçekleşen Hibrit Güneş Tutulması, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunmuştu. Şimdi ise, yılın son Güneş tutulması olan Halkalı Güneş Tutulması'nın heyecanı dorukta. Peki, 14 Ekim Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta 2023? Güneş tutulması Türkiye'den izlenilecek mi? Özellikleri ne? İşte merak edilenler...