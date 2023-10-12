14 Ekim 2023 Güneş tutulması Terazi, Akrep, Yay, Aslan, Oğlak burcunu nasıl etkileyecek? 🌞Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? Aşk, para...

Tutulma serisi, astrolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir. 2023 yılında başlayan ve Mart 2025'e kadar devam edecek olan bu serinin Terazi burcu için özel bir anlamı vardır. Tutulmalar, genellikle hayatımızın merkezinde olmayı ve başkalarının istekleri nedeniyle savrulmamayı vurgular. Terazi burcu için ise bu süreç, bazı gölge yönlerinden sıyrılma ve Koç burcunun olumlu özelliklerini benimseme fırsatını sunar. Peki 14 Ekim 2023 Güneş tutulması Terazi, Akrep, Yay, Aslan, Oğlak burcunu nasıl etkileyecek?