14 Ekim 2023 Güneş tutulması Terazi, Akrep, Yay, Aslan, Oğlak burcunu nasıl etkileyecek? 🌞Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? Aşk, para...

Tutulma serisi, astrolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir. 2023 yılında başlayan ve Mart 2025'e kadar devam edecek olan bu serinin Terazi burcu için özel bir anlamı vardır. Tutulmalar, genellikle hayatımızın merkezinde olmayı ve başkalarının istekleri nedeniyle savrulmamayı vurgular. Terazi burcu için ise bu süreç, bazı gölge yönlerinden sıyrılma ve Koç burcunun olumlu özelliklerini benimseme fırsatını sunar. Peki 14 Ekim 2023 Güneş tutulması Terazi, Akrep, Yay, Aslan, Oğlak burcunu nasıl etkileyecek?
2023 yılına 20 Nisan'da başlayan Terazi burcu tutulma serisi, Mart 2025'e kadar devam edecek ve hayatımızın merkezinde durmamız gerektiğini vurgulayarak, başkalarının istekleriyle savrulmamamız gerektiğini anlatıyor. Bu süreçte Terazi burcundan çıkıp, Koç burcunun olumlu özelliklerini benimsememiz gereken bir dönemdeyiz.
Terazi Burcu Güneş Tutulması: Adaletin Sesi
14 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek olan halkalı Güneş tutulması, önemli konuları gündemimize getirecek. Bu tutulma Türkiye'den izlenemese de Kuzey ve Güney Amerika'dan gözlemlenebilecek.
Terazi burcu, denge, adalet, uyum, diplomasi ve ilişkileri temsil eder. Tutulmanın bu konumda olması, bu alanlarda dengesizlikleri düzeltmeye odaklanmamız gerektiğini gösteriyor.