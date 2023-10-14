SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

Güneş Tutulması bugün 4 burcu zengin yapacak! Piyangoyu 12'den vuracaklar! 2023'ün en şanslı burçları belli oldu!

Yaklaşan Güneş Tutulması, astrologlar tarafından incelenerek hangi burçların daha şanslı olacağına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bu astrolojik olayın etkileri, birçok burç için olumlu sonuçlar doğurabilir. İşte 2023 yılının sonuna yaklaşırken piyangoyu vuracak gibi görünen o şanslı burçlar:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 11:18 Güncelleme 14 Ekim 2023, 11:18
Güneş Tutulması bugün 4 burcu zengin yapacak! Piyangoyu 12’den vuracaklar! 2023’ün en şanslı burçları belli oldu!

2023 yılının ikinci Güneş tutulması 14 Ekim 2023 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek. Peki bu Güneş tutulması hangi burçları, nasıl etkileyecek? Para, aşk, mutluluk, huzur o burçlarda olacak. O burçlar için 'Hayatı kökten değişecek' dendi. Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak...

14 Ekim'de gerçekleşecek olan halkalı Güneş tutulması merakla bekleniyor. Bu nadir görülen tutulmanın 2046 yılına kadar gözlemlenemeyeceği açıklandı. Buna göre bir sonraki 23 yıl sonra yaşanacak. Peki, Güneş Tutulması hangi burçları, nasıl etkileyecek?

GÜNEŞ TUTULMASI'NDAN HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

2023 yılının ikinci Güneş tutulması 14 Ekim 2023 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek olup Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını etkileyecek.

Güneş tutulması Türkiyeden izlenilecek mi? Özellikleri ne? 14 Ekim Halkalı Güneş tutulması bugün, saat kaçta 2023?
Güneş tutulması Türkiye'den izlenilecek mi? Özellikleri ne? 14 Ekim Halkalı Güneş tutulması bugün, saat kaçta 2023?

KOÇ BURCU

Koç burcu erkekleri ve kadınları için 2023'teki Güneş tutulması, karar verme konusunda hızlı olmaları gereken bir dönemi beraberinde getiriyor. Ancak diğer taraftan kafanız karışabilir. Bir adım ileri atıp iki adım geri gitmek gibi bir durumla karşılaşmanız halinde kendiniz için birkaç detaya dikkat etmenizde fayda var. Huzurlu bir dönem için özellikle mantığınızı ön planda tutarak hareket etmeniz çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

YENGEÇ BURCU

Başkalarının desteğine ihtiyaç duyduğunuz kadar, kendiniz için de orada olmalısınız. Yengeç erkekleri ve kadınları için 2023, bazı inisiyatif alma dönemi olacak. Kendinize bakacak ve diğerlerinden daha fazla çaba gerektirebilecek şeyler yapacaksınız. Sonuçta bu sizi daha uzun vadede bağımsız kılacaktır. Ancak diğer taraftan bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmamak için vücudunuzdaki değişimleri izleyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Gerçek benliğiniz sizi yalnız bırakıyormuş gibi görünebilir. Ancak sizin için birkaç hoş ve olumlu senaryonun olması muhtemeldir. Finansal olarak motive olacak ve büyümesine yardımcı olacak uygun uygulamaları arayacaksınız. Cazibeniz işte başarılı olmanıza yardımcı olacak ve üstlerinizin ve üstlerinizin gözünde kendinize dair etkili ve olumlu bir imaj yaratacaksınız. Ancak çocuklar ve genç yaştaki insanlar için sağlık açısından bazı olumsuzluklar yaşanabilir.

OĞLAK BURCU

Tutulma size yeni bir şeyler inşa etmek için bir şeylerin sarsmanız için zorlayabilir. Ayrıca bu tutulma size hayatınızın diğer alanları hakkında düşünmeniz için zaman verecektir. Dünyanız değişirken, üzerinizdeki bu baskıyı doğru anlamak, hem profesyonel hem de kişisel olarak tüm gerekli şeyler üzerinde çalışmak için bir fırsata dönüşebilir.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail’in uçakları gece boyunca ölüm kustu
PKK’lı teröristler HDP’li Heval Bozdağ’ın arabasında yakalandı!
İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! İşte yıkımın kareleri...
SON DAKİKA