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130 ve üstü IQ'su olanlar çiftlikte gizlenmiş civcivi eliyle koymuş gibi buluyor

Görsel algının esrarengiz dünyasına hoş geldiniz! Bu ilginç çiftlik sahnesi, gözleri etkileyici bir şekilde yanıltan optik bir illüzyon örneği sunuyor. Görselde bir dizi sevimli hayvan bulunuyor: at, tavuk, koyun, ördek, domuz, köpek, inek ve kedi. Ancak bu sevimli çiftlik manzarasının içine gizlenmiş olan civci gözleri daha fazla dikkat gerektiriyor. Bu tür optik illüzyonlar, insan beyninin nasıl farklı açılardan yorumlayabileceğini ve görsel algıyı nasıl şekillendirebileceğini gösterir. İnsanların bir görseli nasıl işlediği ve bazen nesneleri nasıl gizleyebileceği, optik illüzyonlar sayesinde eğlenceli bir şekilde keşfedilir.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:18 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:18
130 ve üstü IQ’su olanlar çiftlikte gizlenmiş civcivi eliyle koymuş gibi buluyor

Görsel bir bilmecedir ve izleyiciyi zekice kandırmayı amaçlar. Söz konusu civci, çiftlik manzarasının bir parçası olarak incelikli bir şekilde yerleştirilmiştir ve onu keşfetmek gerçekten de bir göz yanıltmacasıdır. Görseli inceledikçe, sevimli hayvanları teker teker gözden geçirirken, civciyi bulma görevi heyecan verici bir hale gelebilir. Bugün sizlere zekanızı sınayacak eğlenceli bir görsel bulmaca sunuyoruz. Bu görsel, tavuğun çiftliğinde kaybolmuş civcivleri bulmanız için tasarlanmış bir zeka oyunu olarak karşınızda. Şimdi sizi bu sevimli çiftlikteki saklanmış civcivleri aramaya davet ediyoruz. Şimdi görseldeki çiftliği keşfetmeye ve civcivi bulmaya hazır mısınız?

CİVCİVİ BULABİLİR MİSİNİZ?

Görseli yakından inceleyin ve saklanmış olan civcivi bulma görevine koyulun. Eğer hala takıldıysanız ilk ipucunu paylaşıyoruz.

DİKKATLİCE BAKIN

İneklerin ve köpeklerin bulunduğu bölgeye dikkatlice göz atın. Bu alanda bir farklılık olduğunu hemen fark edeceksiniz.

Fotoğraftaki Alex De Souzayı bulan 150 kişiden 1i olabilir misiniz? 10 saniyede bulamayanlar kafayı yiyor
Fotoğraftaki Alex De Souza'yı bulan 150 kişiden 1'i olabilir misiniz? 10 saniyede bulamayanlar kafayı yiyor

İŞTE CİVCİVİN YERİ

Civciv köpeğin yanında kulübenin hemen yanında oturuyor. Civcivin rengi, köpeğin rengine benzediği için onu bulmak birçok insan için oldukça zorlayıcı olabilir.

Araştırmalar zihnimizi zorlayan bulmacaların, zeka oyunlarının, ve görsel bulmacaların düzenli olarak çözülmesinin zihinsel sağlığımıza fayda sağladığını gösteriyor. Düzenli olarak zihin jimnastiği yapmak beyin fonksiyonlarını geliştirebilir ve daha keskin bir zihne sahip olmanıza yardımcı olabilir.

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