130 ve üstü IQ’su olanlar çiftlikte gizlenmiş civcivi eliyle koymuş gibi buluyor

Görsel bir bilmecedir ve izleyiciyi zekice kandırmayı amaçlar. Söz konusu civci, çiftlik manzarasının bir parçası olarak incelikli bir şekilde yerleştirilmiştir ve onu keşfetmek gerçekten de bir göz yanıltmacasıdır. Görseli inceledikçe, sevimli hayvanları teker teker gözden geçirirken, civciyi bulma görevi heyecan verici bir hale gelebilir. Bugün sizlere zekanızı sınayacak eğlenceli bir görsel bulmaca sunuyoruz. Bu görsel, tavuğun çiftliğinde kaybolmuş civcivleri bulmanız için tasarlanmış bir zeka oyunu olarak karşınızda. Şimdi sizi bu sevimli çiftlikteki saklanmış civcivleri aramaya davet ediyoruz. Şimdi görseldeki çiftliği keşfetmeye ve civcivi bulmaya hazır mısınız?